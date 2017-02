Javier Fernández y Carolina Marín, nuevos embajadores de LaLiga

El patinador Javier Fernández y la jugadora de bádminton Carolina Marín, a través de un contrato de patrocinio con LaLiga, ejercerán de embajadores del fútbol español en países en los que tienen influencia para ayudar a su expansión internacional.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, declaró que este contrato de patrocinio a través de LaLiga4 Sports supone "devolver a la sociedad todo lo que ha hecho por el fútbol español".

"La sociedad ha hecho que estemos en lo más alto del mundo y hay una parte de esos recursos que deben corresponder a los deportes que crean la Marca España", confesó Tebas, que declaró que ambos deportistas ayudarán a expandir el fútbol español.

"Hay muchos sitios dónde no somos tan conocidos, como la India con Carolina, y su presencia nos viene muy bien. Ellos nos representarán en lugares donde son más conocidos que las marcas de grandes clubes, suelen ser países con mucha población y ayudarán a expandir internacionalmente la marca de LaLiga y a crecer en algunos mercados", apuntó.

José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes, se mostró satisfecho por este contrato de patrocinio y aseguró que "asociar las figuras" de ambos deportistas es "una apuesta inteligente".

"Estamos ante dos auténticas figuras mundiales y unos auténticos pioneros en su deporte que son idolatrados en el mundo. LaLiga ha abierto un nuevo marco de colaboración en el mundo del deporte y es digno de agradecer", declaró Lete.

Carolina Marín, campeona olímpica en Río de Janeiro y bicampeona mundial, aseguró que es "un orgullo y un placer" poder beneficiarse de este contrato de patrocinio y aseguró que con el mundo del fútbol comparte "muchos valores como la pasión, entrega y sacrificio".

"La expansión internacional es muy importante, sobre todo en Asia, y ojalá que en un futuro muy próximo tengamos una gran recompensa", dijo la jugadora de bádminton, que ya sabe lo que es la unión entre su deporte y el fútbol por su club de Huelva, patrocinado por el Recreativo.

Javier Fernández, cinco veces campeón de Europa de patinaje artístico, declaró que van a llevar el fútbol español a países "en los que es menos conocido" y manifestó que el acuerdo es "muy beneficioso para los dos".

Fernández, madridista confeso, declaró que están "muy orgullosos" de lo que LaLiga está "ayudando a otros deportes" que no tienen tantos recursos.

"Iniciar esto no habrá sido fácil y no sé hasta cuando va a llegar o hasta cuántas personas, pero como iniciativa es de las mejores que he visto de ayuda al deporte en la historia", concluyó.