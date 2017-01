Costa se pica otra vez con Conte y queda fuera de la lista

El futuro de Diego Costa en el Chelsea vuelve a estar en el aire. El delantero de la selección española no ha viajado con el resto de la plantilla antes del choque de la Premier League contra Leicester después de, según informó Daily Mail, discutir con Antonio Conte sobre su condición física. El punta considera que está lesionado en su espalda pero el técnico, tras hablar con los médicos del club, no estaba seguro de que esas molestias, que podrían estar relacionadas a sus habituales lesiones en el tendón de la corva, fueran suficientes para no jugar este sábado. La situación se complica porque Diego Costa tiene una mareante oferta de China, del Tianjin Quanjian, que le pagaría 30 millones de libras anuales (576.000 libras a la semana), que no está acercando posturas para renovar.

Costa, que subió una imagen a su cuenta de Instagram entrenando el miércoles al margen del grupo, tiene molestias pero el staff médico, que le ha diseñado un plan específico para ese problema, no termina de detectarlas. El delantero está en una forma sensacional y lleva marcadso 14 goles en la Premier League. Es la pieza clave con la que los ‘blues’ han conseguido el liderato. Conte, de hecho, apenas ha usado al suplente de Costa, Michy Batshuayi, a pesar de que llegó a cambio de 34 millones de libras este verano.

DIEGO COSTA EN LA 16-17 Enrachado esta campaña Partidos: 19 Goles: 14 Goles por partido: 0.74 Asistencias: 5 Amarillas: 5 Rojas: 0 Ganados: 15 Derrotas: 3

Sigue sin convencerle su juego e incluso se plantea acudir al mercado para reclutar a Fernando Llorente, ahora en el Swansea y al que ya tuvo en la Juventus, como relevo de Costa. La situación con el ‘19’ podría provocar movimientos en este mercado invernal en un momento comprometido para el equipo londinense.

Discusión en octubre

La derrota en White Hart Lane dejó la racha de victorias seguidas del Chelsea en 13 partidos, igualando la del Arsenal en 2002. Hace casi cinco meses, cuando según Antonio Conte «casi nadie creía en nosotros», Diego Costa no era uno de los más convencidos de los exigentes métodos del técnico italiano. De hecho, pensó en volver al Atlético. Después de discutir con él en Stamford Bridge, precisamente en el partido ante el Leicester del mes de octubre, siguió marcando goles (14) y dando asistencias (5). Mejores números que toda la pasada campaña, que comenzó con José Mourinho y terminó con Guus Hiddink.

La cosa se calmó pero el hispano brasileño dejó algún recado, como una foto con Simeone cenando en Madrid. Al cierre de 2016, antes de la derrota ante el Tottenham todo eran flores mutuas. «Está muy centrado. En cuanto decidió quedarse y me dijo que iba a luchar por nuestro equipo dejé de estar preocupado», reconocía después de que le abrazara tras el triunfo ante el Stoke y se fueran del césped entre bromas. «No solo es el jefe sino una persona con la que podemos hablar y apoyarnos en momentos de dificultad», explicó el punta. Tras este nuevo incidente se rumorea que podría escucar alguna propuesta que tiene del fútbol chino.