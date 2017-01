Llorente: «Conte es el mejor entrenador que he tenido»

Después de un inicio de temporada algo titubeante, Fernando Llorente (Pamplona, 1985) se ha erigido como uno de los líderes del Swansea. Llegó a un club en crecimiento con la vitola de campeón del mundo, de jugador referencia. Y ahora, tras unos meses complicados de adaptación, está empezando a brillar en la Premier League.

La situación del club, sumido en los puestos de descenso, y los problemas físicos no han ayudado al acoplamiento. Sin embargo, Llorente, autor de seis goles en 17 partidos de liga, se muestra positivo, dispuesto a cambiar la dinámica y consciente de que muchas de las opciones de salvación del club pasan por él.

-Su primera experiencia en la Premier League está siendo complicada. ¿Esperaba que fuera a ser así, peleando por no descender?

-La verdad es que no me lo esperaba. Las cosas se han ido poniendo feas poco a poco, y cuando entras en una situación así es complicado. Todo te sale mal, te meten goles de rebote y no es fácil no venirse abajo.

-En los últimos partidos nos está afectando mucho cuando nos meten el primer gol. Empezamos bien los encuentros, pero en cuanto sucede eso nos venimos abajo.

-Se han llevado, sin embargo, una victoria muy importante de Selhurst Park ante un rival directo (1-2 sobre el Crystal Palace).

-Estamos muy contentos, ya que era una final para nosotros. Nos enfrentábamos al rival que teníamos por delante y sabíamos que era la oportunidad para acercarnos y tener a mano la salvación.

Ahora acaba de llegar el entrenador nuevo y tenemos cosas que mejorar. Ojalá nos ayude mucho y podamos empezar a ser un equipo que tenga las cosas más claras, que sepa lo que hay que hacer en cada momento en el campo. Y ojalá que a partir de ahí puedan llegar las victorias.

-Hábleme de Paul Clement. ¿Qué sabe de su nuevo técnico?

-Sé que ha estado en grandes clubes con (Carlo) Ancelotti. Ha aprendido mucho de él y creo que nos puede ayudar mucho. Es cierto que en solitario no ha tenido mucha experiencia todavía, pero estoy seguro de que nos va a ayudar.

La primera impresión ha sido muy positiva; nos ha transmitido cosas importantes y nos ha ayudado que estuviera presente en el partido. Esperamos que nos ayude a salir de esta situación.

-Antes del nombramiento de Clement el club barajó muchos nombres, como los de Ryan Giggs y Chris Coleman. ¿Cómo ha llevado esa incertidumbre desde la abrupta salida de Bob Bradley?

-Los jugadores hemos estado tranquilos. Teníamos ganas de que llegara cuanto antes el entrenador, que es una parte importante dentro del equipo. Necesitábamos un jefe que empezara cuanto antes a trabajar con nosotros y que nos ayudara.

-En lo personal, ¿cómo está? Ha conseguido asentarse en el once en las últimas jornadas...

-Me voy encontrando cada vez mejor. El otro día me hice daño en el tobillo y tuve que jugar vendado porque tengo un esguince. Sin embargo, estoy contento porque no me ha dado problemas. Es cierto que me hubiera gustado marcar, pero hay que seguir trabajando e intentarlo.

-Dada su experiencia y trayectoria, en Athletic, Juventus y Sevilla, ¿se ve un poco como el líder de este Swansea? ¿Como uno de los jugadores llamados a liderar la reacción del equipo?

-Intento ayudar en todo lo que puedo, pero es difícil ejercer de líder porque un líder tiene que transmitir con palabras. Yo con el inglés lo tengo complicado... Intento, eso sí, hacerlo en el campo mientras voy mejorando más el idioma.

-En las últimas semanas se ha hablado del interés del Chelsea en hacerse con sus servicios...

-La verdad es que no sé nada. A día de hoy estoy centrado única y exclusivamente en el Swansea, en la situación complicada que tenemos por delante.

-Si se formalizara lo del Chelsea jugaría a la órdenes de Antonio Conte, quien ya fue su entrenador en la Juventus...

-Mi experiencia con Conte en la Juve fue fantástica. Es el mejor entrenador que he tenido en mi carrera y le deseo lo mejor. Sabía que cuando llegara a la Premier League lo iba a hacer bien porque es un ganador y trabaja muy bien. Disfruté mucho mi año con él en la Juve y le deseo todo lo mejor en el Chelsea.