«Somos una selección de primer nivel», defienden Toquero y Oyarzabal

Euskal Selekzioa entrenó ayer por la tarde en Lezama pra el amistoso de esta noche ante Túnez en San Mamés. Nada más salir al campo, los convocados se fotografiaron con un grupo de chavales. Y uno de los más sonrientes era Gaizka Toquero, que se saludó con algunos de sus excompañeros del Athletic. El actual delantero del Alavés, próximo rival en Liga de los leones, volvió a Lezama y junto a Oyarzabal compareció en la sala de prensa de las instalaciones rojiblancas.

El jugador vitoriano detalló que «siempre es bonito volver con la Euskal Selekzioa. Los últimos años siempre ha habido muy buen ambiente y es lo que todos esperamos de nuevo. Queremos que la gente disfrute y se lo pase muy bien. Los jugadores que están en nuestro equipo son de alto nivel, y algunos forman parte de la selección española. Euskal Selekzioa es una selección de primer nivel. Es bonito juntarnos con compañeros de otros equipos, y es una pena que este partido sólo sea una vez al año. Estamos aquí para hacer un llamamiento. Somos una selección que podíamos estar ahí y que quizás algún día juegue una Eurocopa o un Mundial».

Respecto al encuentro de esta noche dijo que «sabemos que va a ser un partido difícil. Túnez es una selección complicada. Viene de empatar a tres ante Catalunya y a nosotros ya nos ganaron 0-2. No venimos, ni nosotros ni ellos, a jugar una pachanga». Para Toquero va a ser una cita «especial por los siete años que he estado en el Athletic y por sentirme de nuevo como jugador local. Me han tratado desde el primer día al último fenomenal. La pasada temporada ya volví contra el Bilbao Athletic a jugar a Lasesarre. Para mí va a ser muy especial disfrutar de nuevo en San Mamés, que es mi casa y donde he pasado los mejores años de mi vida deportiva. Y dentro de un par de semanas vuelvo con el Alavés», recordó.

Oyarzabal debutará con Euskal Selekzioa. «Es muy especial porque desde pequeño he luchado por venir a esta selección tras estar en las inferiores. Es un partido para disfrutar. Hay mucha gente apoyándonos detrás y es importante para mostrarnos al mundo ante un equipo fuerte como Túnez. Esperamos adaptarnos y ganar el partido. Y mostrar al mundo lo que somos. Porque somos una selección de talla mundial», reivindicó. Oyarzabal espera un gran ambiente porque «todo el movimiento que haya antes del partido será importante. Queremos que disfruten con nosotros. ¿Por qué no jugar con esta selección en una Eurocopa o un Mundial?», concluyó.