El delantero camerunés Samuel Eto'o fue suspendido hasta nueva orden por su equipo, el Antalyaspor turco, luego de las acusaciones vertidas por el jugador en las redes sociales, anunció el club en un comunicado difundido en su página web este miércoles.

El exinternacional con Camerún criticó al presidente del club, Ali Safak Ozturk, en Instagram, donde escribió en turco el martes: "Aviso, quizá algunas personas no me respetan por ser negro". "Pero no me voy a rebajar al nivel que he sufrido. Estoy en este juego desde hace 18 años", prosiguió el jugador, acompañando sus declaraciones con una captura de pantalla en la que aparece su palmarés en Wikipedia.

En ese primer mensaje Eto'o no da el ningún nombre, pero ante la controversia generada, volvió a postear una imagen con sus manos formando un corazón delante del escudo del club, asegurando que sus palabras no iban dirigidas al presidente. Sin embargo, los medios y aficionados consideran que fue la respuesta del jugador a las críticas del presidente por sus últimas actuaciones. "Ningún jugador está por encima de los intereses del Antalyaspor. Cada uno debe ser consciente de su posición", había declarado el dirigente.

La estancia en Turquía del exjugador del Barça, del Inter de Milán o del Chelsea, se ha visto perturbada las últimas semanas, cuando su nombre suena para recalar en el Besiktas. Las tensiones se agravaron además por los malos resultados del equipo en este inicio de temporada, en la que el Antalyaspor sólo ha sumado un punto en cuatro partidos.