Sube a Facebook este vídeo de su hijo de 3 años... y el City le quiere fichar

Una madre graba a su hijo jugando a fútbol y cuelga el vídeo en Facebook. Un hecho común y habitual que estamos acostumbrados a ver en las redes sociales. Sin embargo, la vida del pequeño Jaxon Lal, de tan solo tres años, podría haber cambiado radicalmente gracias a la acción de su madre. Gracias a esta maniobra de Joanne Radcliffe, los cazatalentos del Manchester City pudieron ver a Jaxon controlar el balón mientras gira sobre sí mismo.

«Después de publicar el video en Facebook me llamó un cazatalentos del City. Yo no me lo podía creer», relató la madre de Lal al 'Manchester Evening News'. La 'joven promesa' tiene previsto reunirse con los entrenadores del City para ver si puede unirse a las categorías inferiores.

Joanne confirmó al medio que su familia y sus hijos era fans del United, pero que sus hijos cambiaron rápidamente de equipo cuando conocieron la noticia.