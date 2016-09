Javier Tebas: «Villar está muy desvinculado del fútbol europeo y mundial»

El máximo mandatario de la patronal de clubes, Javier Tebas, ha arremetido de nuevo contra el presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), Ángel María Villar, tras conocer la retirada de la candidatura del dirigente vasco a encabezar la UEFA, por no reunir los apoyos necesarios para superar al holandés Michel Van Praag y al esloveno Alexander Ceferin en las elecciones que se celebran el próximo miércoles en Atenas.

«Villar no tiene el conocimiento necesario para presidir la UEFA porque está muy desvinculado de lo que pasa en el fútbol a nivel europeo y mundial», espetó Tebas, durante el acto de presentación del álbum de cromos de LaLiga de Panini. A modo de chanza, afirmó que tenía menos posibilidades de suceder a Michel Platini al frente del organismo rector del fútbol europeo que su hijo de cinco años.

En los últimos meses, el mandamás de LaLiga ya se mostró reticente a la decisión tomada por Villar de aspirar a encabezar la UEFA, al tiempo que criticó el retraso del calendario electoral en la FEF: «Villar cree que la Federación es un castillo feudal, un cortijo en el que hace lo que quiere, y cree que todos somos sus vasallos», denunció Tebas en repetidas ocasiones.

Tras esta renuncia, que ya se intuía desde hace algunas semanas, la mirada de Villar se dirige hacia su reelección al frente del fútbol español, en los comicios previstos para el 20 de diciembre. Si supera a Jorge Pérez, su secretario general de confianza hasta que rompieron relaciones y ahora su gran rival en las urnas, el exfutbolista del Athletic prolongaría su reinado hasta un período de 32 años.

«Después de una profunda reflexión, he decidido retirar mi candidatura a la UEFA. Son abundantes las voces de los representantes del fútbol español que me han hecho sentir y me han solicitado que continúe trabajando por el fútbol de mi país, presentando en los próximos meses nuevamente mi candidatura a presidente de la FEF», escribió el exfutbolista vizcaíno al oficializar el martes su paso atrás para intentar liderar el fútbol continental.