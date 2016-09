Omar Fraile, rey de la montaña

El español Omar Fraile (Dimension Data) se enfundará por segundo año consecutivo el maillot de puntos azules que acredita al rey de la montaña de la Vuelta, algo que "si el año pasado no lo esperaba, este año, menos".

Ha sido increíble lograr de nuevo el premio de la montaña. Si el año pasado no lo esperaba, este año aún menos. Venia por una etapa, pero es un buen premio subir al podio en Madrid", señaló.

El ciclista de Santurce se refirió a la etapa de Aitana, en la que pasó momentos de apuros ante la incertidumbre de poder lograr o no el maillot de la montaña.

"Ha salido todo muy bien. En el primer puerto tuve suerte porque puntué, pero en el segundo se me rompió la bicicleta. Fueron momentos de locura y tensión porque no tenia referencias de Elissonde, con quien me la estaba jugando", señaló.

Omar Fraile, en su primer año en el conjunto sudafricano, ha apuntado en su palmarés los triunfos en el Giro de los Apeninos y una etapa en los Cuatro Días de Dunkerque