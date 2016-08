El Ayuntamiento de Bilbao arranca bolardos para evitar accidentes

El Ayuntamiento de Bilbao no ha querido correr riesgos innecesarios y ha arrancado los bolardos situados en la zona de la Gran Vía que en la edición de 2015 de la Vuelta ciclista al País Vasco provocaron la caída de Peter Stetina (BMC) y Sergio Pardilla (Caja Rural).

El ciclista del Caja Rural impactó violentamente contra el bolardo, quedó inconsciente y sufrió graves heridas. El parte médico ponía los pelos de punta: Traumatismo craneoencefálico, hemoptisis (tos con sangre) y fractura de la muñeca izquierda, además de una fractura de hombro y un hemoneumotorax.

Hoy en día, aún sufre por aquella caída. Su mano está deformada. «Sigo mejorando. Pero la mano está como está. Tengo dolores. Al final de cada etapa tengo molestias musculares», lamentaba hace unos días en unas declaraciones a EL CORREO. «Se vive de otra forma. Eres consciente de que has librado una gorda. Eso no quiere decir que no te vaya a ocurrir otra vez, pero intentas disfrutar más de la bicicleta. Sólo arriesgas en los momentos precisos».

Hace una semana estuvo a punto de repetirse la fatalidad. Pardilla no fue el protagonista, pero sí su compañero de pelotón Steven Kruijswik. Fue en la etapa con final en Lugo. El holandés sufrió un impacto que le obligó a abandonar la carrera con una fractura de clavícula. Ahora Bilbao ha tomado medidas para que no se repita la historia.