Igor Antón: «Siento mucha rabia porque estaba a mi mejor nivel»

El vizcaíno Igor Antón, ciclista de Dimension Data retirado de la Vuelta el pasado domingo por problemas estomacales, siente «rabia» porque se encontraba a su mejor nivel y no podrá llegar a Bilbao el próximo jueves a revivir su histórica victoria de 2011.

«Siento mucha rabia y frustración porque tenía un nivel muy bueno y por todo el trabajo que había detrás. Después del Dauphiné me tomé solo una semana de relax y el 20 de junio empecé a trabajar y pensar en la Vuelta. Estaba muy ilusionado y tenía ganas de estar a un buen nivel. No sabía hasta dónde podía llegar, pero sí me sentía en el mejor momento del año. Siento esta impotencia porque ha sido un infortunio incontrolable», dijo.

La intención del ciclista vasco en la etapa de Bilbao del próximo jueves era «estar delante, pasar por El Vivero y disfrutar de ese ambiente». Ahora, enfermo, tendrá que vivir la jornada como espectador.

«No sé exactamente qué me pasó, algo intestinal, incluso el primer día tuve algo de fiebre, y me quedé vacío de fuerzas. Estuve tres días persiguiendo, dos días desde el avituallamiento hasta la meta, y lo pasé realmente mal. Pensé que podía dar la vuelta a la situación. Sin embargo, no me podía recuperar porque la carrera no te lo permite», explicó.

Ganador de 4 etapas en la Vuelta, Igor Antón piensa ahora en terminar la temporada de la mejor forma posible.

«Ahora mismo me siento un poco mejor y pienso en intentar terminar el año con un buen sabor de boca, así que a corto plazo quiero recuperarme bien. Está claro que no será en el mismo escenario, pero espero remontar para que se vea reflejado todo el trabajo que he realizado», comentó. Las clásicas de Italia podrían ser las últimas pruebas de 2016 para el ciclista de Galdakao, quien aún tiene su renovación en el aire.

«Estaba esperando a la Vuelta, por mí y por el equipo. Que ellos vieran que funcionaba y por mi parte poder decir 'me lo he ganado'. Ahora la pelota no está en mi tejado. Me gustaría seguir en el ciclismo y en este equipo. No considero cambiar de aires y de filosofía otra vez. Y estoy contento en el equipo, y en deuda. Me han apoyado mucho», dijo