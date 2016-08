Nairo Quintana manda en la Vuelta

El colombiano Nairo Quintana es de nuevo el líder de la Vuelta a España gracias a su exhibición en la ascensión a los Lagos de Covadonga, precedida por el exigente alto del Mirador del Fito. El colombiano se impuso en solitario en la cima y aventajó en 25 segundos a Froome, ahora su rival más próximo, y en minuto y cuatro segundos a Alberto Contador. Con las bonificaciones incluidas, Quintana ganó 31 segundos a al británico y un minuto y 15 segundos al tres veces ganador de la Vuelta.

En la subida final Nairo Quintana y Alberto Contador lanzaron un ataque que dejó a todos los favoritos descolgados. A falta de tres kilómetros para el final fue el colombiano el que se escapó del pinteño y se lanzó a la búsqueda del entonces cabeza de carrera, el neerlandés Robert Gesink. «Me he visto bien, íbamos pocos y el ritmo que había puesto mi compañero Rubén Fernández era muy bueno y se le acababa cuando ha atacado Alberto Contador», explicó Quintana en la llegada.

Froome, que no pudo seguir el ritmo de los favoritos durante la subida, recuperó energías y a su ritmo recuperó junto a Alejandro Valverde la distancia perdida respecto a Contador, quien terminó perdiendo más tiempo respecto a sus teóricos rivales por la clasificación general. «La subida se me ha hecho larga y el balance es malo por el tiempo que he perdido. Ahora toca recuperar y aprovechar el día de descanso al máximo, porque el miércoles volverá a haber batalla», reconoció Contador en la meta.

También Valverde se descolgó en los últimos metros de Froome por el ritmo impuesto por el británico de origen keniano, que ahora se presenta como el principal rival de Nairo Quintana. «Todos saben cómo hace los puertos, que no quiere pasarse de vatios para no cargarse de ácido láctico y es una táctica que le funciona a las mil maravillas», remarcó Contador sobre la táctica del ciclista del Sky.

David de la Cruz perdió el maillot de líder que había conseguido un día antes, ya que cruzó la meta tres minutos y quince segundos después del ganador. «El ritmo que ha puesto el equipo Movistar en los últimos kilómetros y en la ascensión ha sido muy fuerte, pero mi equipo también ha hecho un trabajo muy bueno durante toda la etapa», explicó De la Cruz, aunque reconoció que guardará buenos recuerdos de la etapa: «Todo lo que he vivido desde que ayer gané la etapa y me puse de líder en la Vuelta y hoy ha sido una experiencia muy bonita».

Ahora la general queda comandada por Nairo Quintana, escoltado por su compañero de equipo Alejandro Valverde, a 57 segundos, y por Chris Froome, a 58. Su compatriota Esteban Chaves (Orica) es cuarto a 2 minutos y 9 segundos y el español Alberto Contador, otro de los grandes favoritos al podio en Madrid (11 de septiembre), es quinto a 2:54.