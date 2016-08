Igor Antón no llegará a Bilbao

Al llegar el sábado a la meta de La Camperona se notó vacío pero algo mejor. Tras dos días sin casi comer y con ratos de fiebre, Igor Antón creía que había empezado a vencer al virus estomacal. Y no. Pasó otra mala noche. “He ido a peor. Para colmo he tenido diarrea. He perdido kilo y medio. Así no valía la pena seguir”, cuenta por teléfono ya camino de su casa en Galdakao. No ha tomado la salida en la novena etapa, entre Cistierna y Oviedo. No llegará el jueves a la meta de Bilbao donde en la Vuelta de 2011 ganó su mejor etapa.

“Sientes mucha rabia e impotencia, pero no se puede hacer nada. La salud no me ha respetado”, lamenta. “Y más que por la etapa de Bilbao, me fastidia por la Vuelta, porque estaba bien y me veía luchando por un buen puesto en la general o por alguna meta”, asegura. Antón había estado un mes en altitud preparando la carrera, estuvo cerca de Contador en la subida a las Lagunas de Neila, en la pasada Vuelta a Burgos, y se dejó ver, ya en la Vuelta a España, en las rampas de Ézaro. Un virus estomacal le ha borrado todo ese trabajo y las expectativas. “Es una pena. Contra eso no se puede hacer nada”.