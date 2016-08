Contador no tira la toalla

Un roce entre el belga Tost van der Sande y el lituano Gediminas Bagdonas a 500 metros de la meta de ayer en Puebla de Sanabria sirvió para que Alberto Contador diera con los huesos en el suelo. El cilista de Pinto ya reconocía ayer la gravedad, «tengo el costado izquierdo reventado», maldecía. Caído como en el pasado Tour. Otra vez rebozado en golpes. El madrileño, maillot roto, salpicado con su sangre, agarró un botellín y lo estampó contra el suelo. «Alguno no sabe usar el freno», acusó. Maldecía. Cabeceaba con los dientes prietos por su mala fortuna en ese giro final. «Alguien me ha empujado y me ha tirado».

Al margen del culpable, de los bandazos y del temible efecto dominó en el pelotón, lo cierto es que Contador salió rebotado, patinó, se raspó la piel y se clavó en el muro que evitó su baño en el río. Del Tour se fue por un golpe así, pero no quiere abandonar la vuelta del mismo modo. Con la cadera y el codo «reventado», el ciclista madrileño ha decidido que seguirá compitiendo. El tratamiento recibido a base de hielo, masajes y radiofrecuencia ha debido mitigar en parte el dolor ya que esta mañana ha decidido seguir sobre la bicicleta.

Golpeado , Contador afrontará hoy una etapa llana que acaba con la ascensión a la Camperona, mañana, al Naranco y, el lunes, los Lagos de Covadonga. «Esto se complica».