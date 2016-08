La bici de Taaramae se lleva la peor parte

Un escalofrío ha recorrido la espalda de los aficionados que este viernes han presenciado el terrorífico accidente sufrido por el estonio Rein Taaramae. El ciclista del Katusha era atropellado por el coche del Cofidis. Por suerte, el deportista no ha sufrido grandes heridas. Eso sí, al principio se temió por su estado físico. Y es que tal y como demuestra su bicicleta, el golpe no ha sido para tomarlo a broma.

And more of what is left. #LV2016@ReinTaaramepic.twitter.com/SRMtA0hh6Q