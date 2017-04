Valverde, cuarta vez rey de Lieja

Alejandro Valverde lo volvió a lograr. El murciano ganó su cuarta clásica Lieja-Bastoña-Lieja a los 37 años y se la dedica emocionado a Scarponi. Donará el premio de la 103ª edición de la prueba, sobre un trazado de 258 kilómetros entre las localidades de Lieja y Ans, para la familia del ciclista italiano.

Valverde se impuso por delante del irlandés Daniel Martin (Quick-Step Floors) y del polaco Michal Kwiatkowski (Sky), que completaron el pódium de la tercera y última prueba del tríptico de Las Ardenas. Tras sumar hace tan sólo unos días su quinto triunfo en la Flecha Valona, logró su cuarto título en la Lieja.

Valverde, que cumplirá el martes 37 años, logró su cuarto triunfo tras haberlo hecho en 2006, 2008 y 2015. "Mis primeras palabras son para decir que esta victoria va dedicada a Michelle Scarponi, era muy buen amigo mío. Es una auténtica pena (llora y pide perdón) Los premios de esta victoria van para la familia, van para ellos", dijo entre lágrimas. "Cuando me enteré ayer me quedé helado, realmente mal. No sólo yo, todo el equipo y todo el público y la afición en general.

Después intentó explicar cómo fue la carrera. "Ha sido muy trabajada por el equipo y al final se ha conseguido la victoria con un ataque fuerte. He podido ganar. Ha sido una semana perfecta, hemos trabajado muy bien, el miércoles en la Flecha lo hicimos muy bien y aquí igual. Hemos cogido desde el primer momento el mando de la carrera, hemos visto que no colaboraba nadie por lo que hemos parado y entonces sí que ha entrado Sky. Ha sido difícil coger la fuga. Ha arrancado Martin muy fuerte, yo he calculado la distancia y a 500 metros me he puesto a tope hasta meta".

Clasificación de la Lieja-Bastoña-Lieja 2017:

1. Alejandro Valverde (ESP/Movistar) - 6:24:27

2. Daniel Martin (Ireland / Quick-Step) ST

3. Michal Kwiatkowski (Poland / Team Sky) +3"

4. Michael Matthews (Australia / Sunweb)

5. Ion Izagirre (ESP/Bahrain)

6. Romain Bardet (France / AG2R)

7. Michael Albasini (Switzerland / Orica)

8. Adam Yates (Britain / Orica) +7"

9. Michael Woods (Canada / Cannondale)

10. Rafal Majka (Poland / BORA)