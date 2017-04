Gilbert se impone al favorito Valverde

El campeón de Bélgica, Philippe Gilbert (Quick-Step) ganó la 52ª edición de la Amstel Gold Race, este domingo en Valkenburg, consiguiendo así su cuarta victoria en esta prestigiosa clásica ciclista holandesa.

Gilbert, de 34 años, se impuso al polaco Michal Kwiatkowski en un esprint a dos, al final de 261 kilómetros de recorrido. El belga consiguió ganar su segunda clásica de la temporada, dos semanas después de su éxito en el Tour de Flandes.

En su palmarés, Gilbert añade esta victoria en la Amstel Gold Race a las que consiguió en 2010, 2011 y 2014. Esta vez lo consiguió pese a la modificación del recorrido, con Cauberg más lejos de la meta, al contrario que en esas tres anteriores ediciones.

El belga saltó a rueda de su compatriota Tiesj Benoot, que atacó en el Kruisberg, a 39 kilómetros de la meta. Provocó la escapada decisiva, a la que Kwiatkowski pudo sumarse en el Keutenberg, a una decena de kilómetros para el final.

Los dos (Gilbert y Kwiatkowski), dos exvencedores de esta clásica, distanciaron al resto de corredores en la 35ª y última subida del día, a 6 kilómetros para el final, y ya entonces tenían claro que iban a disputarse la victoria.

En el esprint decisivo, Kwiatkowski, ganador el pasado mes en la Milán-San Remo, intentó sorprender a Gilbert atacando a falta de 250 metros, pero el valón logró responder y le superó finalmente.

"Me sorprendió atacando desde tan lejos, pero no me entró pánico. Sentía que me estaba acercando a él y pude adelantarle", resumió Gilbert.

En la lucha por la tercera posición, el suizo Michael Albasini superó al australiano Nathan Haas, al campeón español José Joaquín Rojas y al colombiano Sergio Henao.

El belga Greg Van Avermaet y el español Alejandro Valverde, favoritos en la salida junto a Gilbert, intentaron contraatacar en el Keutenberg, pero no tuvieron éxito, al contrario que Kwiatkowski, que sí pudo conectar con el grupo de cabeza.

El ganador de 2016, el italiano Enrico Gasparotto, perdió toda opción en una caída sufrida a 32 kilómetros para el final.

Gilbert, con su éxito de este domingo, se aproximó al holandés Jan Raas, que ostenta el récord de victorias en la única gran clásica holandesa. Raas triunfo en cinco Amstel Gold Race, entre 1977 y 1982.