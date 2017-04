Van Avermaet se proclama en Roubaix rey del 'Infierno del Norte'

El belga Greg Van Avermaet (BMC), vigente campeón olímpico en ruta, ha ganado este domingo la 115ª edición de la París-Roubaix, la reina de las clásicas ciclistas, en una jornada de calor y polvo. Van Avermaet aventajó en la meta al checo Zdenek Stybar y al holandés Sebastian Langeveld en un esprint de cinco corredores tras 257 kilómetros.

En gran forma esta temporada, Van Avermaet, de 31 años, fue capaz de ganar en el Velódromo de Roubaix una semana después de haber finalizado segundo en el Tour de Flandes, a pesar de sufrir una caída en el tramo final cuando rodaba junto al eslovaco Peter Sagan, que este domingo vio frenada su actuación por dos pinchazos.

Es el primer 'monumento', nombre que se otorga a las grandes clásicas de un día, de su palmarés, que ya contaba con varios triunfos de renombre, especialmente esta temporada con la Het Nieuwsblad, el GP E3 y la Gante-Wevelgem. "He sufrido mucho, pero la victoria me hace olvidar todo. Stybar no trabajó al final y yo tenía un poco de miedo pero me sentí fuerte en la meta", declaró el también ganador de una etapa en el pasado Tour de Francia.

El belga Tom Boonen, que buscaba un quinto triunfo para lograr el récord de victorias en la prueba, finalizó 13º. Detrás del trío de cabeza, el belga Jasper Stuyven fue cuarto y otra esperanza del ciclismo, el italiano Gianni Moscon, finalizó quinto.

- Clasificación:

1. Greg Van Avermaet (BEL) BMC 5h:41:07

2. Zdenek Stybar (CZE) Quick-Step m.t

3. Sebastian Langeveld (HOL) Cannondale m.t

4. Jasper Stuyven (BEL) Trek-Segafredo m.t

5. Gianni Moscon (ITA) Sky m.t

6. Arnaud Démare (FRA) Francaise a 12

7. André Greipel (ALE) Lotto Soudal m.t

8. Edward Theuns (BEL) Trek-Segafredo m.t

9. Adrien Petit (FRA) Direct Energie m.t

10. John Degenkolb (ALE) Trek-Segafredo m.t