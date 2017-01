Valverde, víctima de un «golpazo tremendo»

Alejandro Valverde (Movistar) es duda para acudir esta tarde a la presentación de la 72 edición de la Vuelta en un acto que tendrá lugar en Madrid, debido a un accidente que sufrió el miércoles, en el que recibió un "golpe tremendo" con la barrera de su urbanización.

"Me he dado un golpazo tremendo. La barrera de la urbanización se ha bajado antes de que pasara y me he dado de lleno en los brazos y el pecho. He intentado entrenar pero sólo he podido aguantar media hora por los dolores", señaló el corredor murciano.

El 'Bala' dijo que el golpe parecía tener una afección muscular, pero en los primeros momentos señaló: "Casi no me puedo ni mover".

Valverde tenía previsto asistir este jueves a la presentación oficial de la Vuelta a España, pero ahora es duda y dependerá de su evolución, según confirma su equipo.