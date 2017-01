El fiasco del Euskadi-Túnez: se veía venir

Pocas frases pueden explicar mejor el sentimiento generalizado que envolvió el partido de la selección de Euskadi el pasado viernes en San Mamés. «Hemos salido al campo y ha sido muy triste». Así se lamentó Aritz Aduriz. Poco más se puede añadir. Porque esa sensación se expandió como la pólvora entre los presentes y también entre los que seguimos el encuentro desde fuera. Sí, desde fuera. Yo también soy uno de los muchos que desde hace varios años borré la cita de mi agenda. Luego se lo explico. ¿Solo 15.000 espectadores? Lo que más me sorprende es que cause excesiva extrañeza lo que sucedió. Porque sencillamente se veía venir.

Permítanme que encauce mi reflexión en torno a dos palabras: oficialidad y festividad. La primera, una aspiración legítima e intransferible. Porque detrás de la selección de Euskadi respira una vieja reivindicación de un sentimiento y una identidad propia. Así fue desde su origen. Origen que se remonta a 1930 –entonces bajo el nombre de Vasconia– y refrendado en 1937, solo unas horas antes del bombardeo de Gernika, en el Parque de los Príncipes frente al Racing de París. Aquellos sentimientos, con el final de la guerra civil, pasaron al baúl de los sueños y allí permanecieron nada menos que cuarenta años. Concretamente hasta 1979, fecha en la que Euskadi despertaba de un largo letargo y se presentaba en San Mames frente a Irlanda.

«¿Oficialidad? De momento no estaría mal que sigamos construyendo en materia de normalización social»

La segunda palabra, festividad, en tanto expresión de alegría y unidad en torno al deseo de ser, más allá de las diferencias y las vicisitudes deportivas y políticas que pueda deparar el camino. Pues, sinceramente, a mi modo de ver, el suspenso ha sido mayúsculo en ambas asignaturas. Y no solo porque esté agotado el modelo de partido navideño –que lo está–, y tampoco exclusivamente porque se necesiten rivales de mayor entidad y prestigio –que también es importante–; sino porque de la misma forma urge un derroche de sinceridad institucional para presentar a la sociedad la realidad deportiva y política en términos de oficialidad. Por cruda que sea. Sin tapujos. De lo contrario las aspiraciones y los sueños terminan degenerando en milongas. Y ahí estamos.

Y en paralelo a esta franqueza y claridad desde los estamentos políticos y deportivos también deberíamos, socialmente, mirarnos a nosotros mismos sin centrar las quejas en obstáculos ajenos. Y les lanzo una pregunta. ¿Por qué ni siquiera es ya un espectáculo atractivo a nivel folclórico y emocional para la inmensa mayoría de la gente?

Yo, que he sido un espectador habitual en un buen número de partidos de la selección entre finales del siglo XX y principios del XXI (Rumanía, Paraguay, Nigeria, Uruguay,...) dejé de hacerlo en 2011 tras aquel duelo deportivo –al igual que este último– frente al combinado tunecino. Y no porque mi sentimiento de pertenencia haya mermado. Esa libertad nadie me la puede robar. Pero, sin embargo, nada me une a quienes recurrentemente han convertido el escenario en un cortijo de insultos identitarios y reivindicaciones políticas partidistas. En una particular ‘fiesta’ (entre muchas comillas) que muchos –sería injusto hablar de todos– comienzan con la barra libre en las gradas, continúan con la falta de respeto y tolerancia con los símbolos de su propio pueblo (himno, lehendakari,... y me da lo mismo que sea Ibarretxe, Patxi López o Urkullu) y rematan con improperios hacia los propios futbolistas vascos, como aquella velada ocurrió con Agirretxe y, especialmente, Xabi Alonso por el hecho de jugar en determinados clubes. ¿Alguien da más? Tan alucinante como vergonzoso. Aquel día, decidí no participar más de una mentira en términos de aspiración compartida. Y todo ello sin rebobinar hasta el descomunal bochorno generado por la guerra intestina por el propio nombre del combinado. ¿Oficialidad? De momento no estaría mal que sigamos construyendo en materia de normalización social. Porque el fútbol también exige un marco mínimo de convivencia que aliñe respeto y discrepancia. Y, sin duda alguna, seguimos muy lejos.