«Debemos aprovechar que la recaudación ha subido un 7% porque no sabemos lo que durará»

La recuperación económica y el aumento de la recaudación sonríen a Unai Rementeria en el último tramo de la legislatura. Un año en el que se anuncia el retorno a la senda de las grandes obras públicas que cambiarán la movilidad tal y como la entendemos ahora y durante el cual el territorio encara un carrusel de citas internacionales que situarán a Bilbao y Bizkaia en una esfera global. El diputado general repasa para EL CORREO los desafíos a los que su gabinete debe hacer frente, desde el transporte público, las conexiones con el exterior y las infraestructuras a la necesidad imperiosa de atraer talentos, desarrollar el emprendimiento y buscar nuevos mercados.

- El doble túnel bajo la ría entre Getxo y Portugalete será la mayor obra de ingeniería de los próximos años y revolucionará la forma de moverse de los vizcaínos.

- Es una de esas obras que pretende resolver problemas muy actuales, pero mirando al futuro. De ahí que se haga pensando no sólo en los vehículos particulares, sino también en el transporte público. Acabará con los atascos en La Avanzada, el nudo de Cruces y Rontegi, al tiempo que mejorará las comunicaciones entre ambas márgenes y dará a los conductores la posibilidad de salir a la A-8, a la Supersur, a Santander. Todas las soluciones que hasta ahora pasaban por ese cuello de botella que es Rontegi.

- La combinación de este proyecto y del enlace a la AP-68 durará nueve años, dos legislaturas. Pueden pasar muchas cosas en ese tiempo.

- Por eso vamos a intervenir en Kukularra, para ganar tiempo, que es otra forma de solucionar problemas. Hay que dar pasos y es lo que hemos hecho. Como acordar un precio máximo de 30 euros para la utilización de todo tipo de infraestructuras en Bizkaia y que los peajes no desanimen a nadie. Es una solución que tiene recorrido y está avalada por informes y datos objetivos.

- ¿Cómo van de consensos? Una cosa es que todos coincidan en que hay un problema y otra que piensen en darle la misma solución.

- Todo lo que se ha hecho en materia de carreteras es en base a acuerdos, empezando por el PTS del año 1999 vigente que ya hablaba de la necesidad de mallar la ría, de construir ese gemelo de Rontegi. Claro que la oposición tiene que hacer su trabajo, pero cuando hay que dar respuesta a problemas de la ciudadanía debemos ir de la mano. Ahora toca hacer un análisis informativo para dar con la mejor solución técnica, como hubo antes que echar cuentas para asegurarnos de que no aumentaría el endeudamiento.

- Los expertos dicen que esta va a ser la última gran obra de carreteras. ¿Comparte ese diagnóstico?

- Bizkaia va más allá de la metrópoli. Tenemos reservados más de cien millones en cuatro años para hacer obras en todas las comarcas del territorio. Fíjese en los túneles de Sollube, un proyecto de 180 millones de euros -que la Diputación en estos momentos no tiene-, pero prioritario para nosotros. Igual que en Lea Artibai, en Durangaldea, en Arratia...

- Confían en que este proyecto relance la obra pública.

- Sí, es uno de los síntomas de esa tímida pero sostenible recuperación. Cuando la obra pública se pone en marcha y hay más actividad privada, se consolida el empleo y el que se genera es de mayor calidad. Un ciclo que ayuda a producir actividad económica, más impuestos que se pagan y, por consiguiente, más dinero público que revierte en la sociedad.

- Cuando habla de crecimiento, ¿qué horizonte tiene en mente?

- La recaudación ha aumentado un 7% y el PIB crece al ritmo de 2,5% o 3%. A corto plazo, que es donde uno se tiene que fijar, todos los indicadores apuntan que en los próximos dos, tres años, va a haber un crecimiento sostenible, que esto va a aguantar. Y esa es la ventana de oportunidad que nos permite tomar estas decisiones. Yo insisto en que debemos aprovechar ahora, porque no sabemos cuándo se nos va a presentar otro escenario similar.

«Una ventana de oportunidad». Unai Rementeria reconoce que el aumento de la recaudación y «un escenario económico que durará al menos tres años» han permitido abordar grandes obras públicas. / Fernando Gómez

- El túnel bajo la ría es el gran proyecto de la Diputación, pero el TAV será el que lo cambie todo.

- En esa movilidad de futuro, el tren tiene mucho que decir, porque vertebra el territorio. Hasta que el TAV no llegue será difícil, por ejemplo, que bajen el precio de los vuelos a Madrid, una situación con la que no estoy nada conforme porque frena los negocios. La Diputación presiona, pero si en ese curso no entran nuevas operadoras al margen de las que ya existen, no creo que se genere el nivel de competencia suficiente para bajar los precios.

- Las Juntas se han posicionado a favor del metro a Rekalde. ¿Qué opina el diputado general?

- Cada uno quiere lo mejor para su barrio y eso es legítimo, pero la Administración debe anteponer el principio de eficiencia. Lógicamente el metro es el máximo, todos queremos que llegue lo más cerca posible, pero cuando hablamos de dinero público hay que priorizar.

- El Puerto es una de las principales fuentes de recaudación de la Diputación, pero la Variante Sur Ferroviaria no entrará en Bilbao hasta dentro de cinco años.

- El Puerto es importante para la Diputación, para Bizkaia y para todo Euskadi porque la recaudación de las empresas ubicadas allí y en su entorno se reparte luego a todos los niveles en la comunidad autónoma. Además, todo lo que sea ganar conectividad es ganar competitividad y oportunidades. Sacar esos tránsitos de la carretera es necesario.

Primero, las personas

- El aumento de la recaudación y la lucha contra el fraude va a permitir asumir retos importantes. Se habla mucho de cemento, pero ¿qué hay de las personas?

- Si estamos haciendo carreteras, si queremos mejorar el transporte público, es por las personas. Es importante que la mayor apuesta departamental que tenemos como Diputación esté centrada en los vizcaínos y vizcaínas. Acción Social, por ejemplo, se lleva casi 500 millones de euros, como corresponde a una población cada vez más envejecida, lo que a su vez genera oportunidades porque las necesidades que tenemos a los 65, 70 años, son diferentes.

- Habla de traer una planta de automoción a Bizkaia. ¿Estamos más cerca de saber cuál y dónde?

- Ya me gustaría. Hablamos de automoción, energía, aeronáutica.... Cualquier actuación que signifique actividad económica, ahí está el desarrollo del parque tecnológico de Abanto y Zierbena, y de otros suelos industriales para que eso pueda ser realidad. Además, la desaparición de ETA nos va a posicionar de una forma diferente a como estábamos antes. Pero hay otros ingredientes, como empleo de calidad, calidad de vida, una administración cercana a quien quiere implantar una idea empresarial...

- Tras la espantada del año pasado, ¿han contactado con alguna empresa catalana para venir a Bizkaia?

- Yo no lo focalizaría en Cataluña. Nosotros competimos con todo el mundo, fundamentalmente con otras regiones en Europa. Y es en ese marco donde el que es valiente y arriesga, también como administración pública, se lleva la actividad económica, los centros de emprendimiento y de innovación.

«Aquí hay ideas y si hubiera dinero, muchos más proyectos» - El preámbulo del PNV a la reforma del Estatuto es bastante radical. ¿Lo suscribe o es partidario de planteamientos más moderados? - El PNV es el partido político al que represento y, lógicamente, lo que presente está bien presentado. Me consta que en estos momentos el debate de ese preámbulo está aparcado. Ese trabajo se está haciendo en el Parlamento vasco, que es el foro adecuado para debatirlo entre las diferentes formaciones políticas. - El pacto con el PSE, ¿va tan bien como parece? ¿Lo reeditaría? - Eso ya se verá. Tiene que haber unas elecciones, candidaturas, programas de gobierno... muchas cosas. Insisto, queda un 25% de legislatura. Dicho eso, la coalición funciona y yo estoy francamente contento. - Estamos a un año de las elecciones forales y hay planes que comprometen legislaturas futuras. ¿Ha decidido si repetirá en el cargo? - Mi compromiso en su momento fue de ocho años, si los afiliados así lo querían. Ser diputado general de Bizkaia es un orgullo, porque en esta institución hay muchas ideas. Y si hubiera dinero, muchísimos más proyectos de los que ponemos en marcha.

- La reforma fiscal del Gobierno central apunta a que mileuristas y pensionistas van a tener aquí mayor presión que en el resto de España. ¿Qué harán para contrarrestar esto?

- La realidad fiscal del Estado y la de Euskadi no se pueden comparar. En España se aplican deducciones en base imponible, mientras que nosotros lo hacemos en cuota. Nuestro IRPF se aplica de la forma que se aplica, hay deducciones en cuota para personas mayores de 65 años y otras más a partir de los 75 años, hay deducciones en cuanto a adquisición de vivienda para las personas con salarios reducidos y unas ayudas y prestaciones que no existen en España.

- Usted es economista, ¿recomendaría tener un plan de pensiones?

- Sí lo recomiendo. Tener un plan de pensiones y ser ahorrador, cada uno en la medida de sus posibilidades, es bueno. Pero ojo, no son para nada sustitutivos de las pensiones, un pilar del Estado del bienestar.

- La empresa de 'startups' más influyente busca sitio en Bilbao.

- Uno de los ejes fundamentales que estamos trabajando es el emprendimiento, empresas que a futuro pueden ser las grandes generadoras de empleo de calidad. Y nosotros ya hemos empezado a trabajar en ese sentido y modificado la norma tributaria para atraer talento. Si en ese marco necesitamos buscar aliados, lo haremos. Sin duda.

- Hacen falta cien mil empleos técnicos para ser competitivos. ¿Ya sabemos de dónde sacarlos?

- La Universidad, la FP, las academias... todos tienen que alinearse. Que la gente pueda acabar su formación en las empresas, y que la Administración lo propicie.

LAS FRASES Disolución de ETA «Pasarán meses o años, pero veremos el regreso de empresarios que huyeron de la amenaza terrorista» Estado del bienestar «Yo sí recomiendo tener un plan de pensiones, pero sin renunciar a las prestaciones públicas» Transporte público «Todos quieren metro a la puerta de casa, pero el dinero público hay que priorizarlo» Finales de rugby «Es lícito buscar beneficio, pero hay que cuidar la imagen si queremos que esa gente vuelva algún día» Vuelos a Madrid «No estoy conforme con los precios, pero si no hay competencia, estamos en manos de las operadoras» Movilidad «Bizkaia no se acaba en el Bilbao Metropolitano. También el túnel de Sollube es una prioridad»

- ¿Han sondeado ya a esos empresarios que se fueron por el chantaje de ETA?

- Mantenemos contactos con ese colectivo que en su momento se desplazó fundamentalmente a Madrid y tenemos las puertas abiertas para hacerles ese retorno más amable. No voy a dar nombres concretos, pero sí vamos a ver en los próximos meses, años, movimientos en ese sentido positivos para el territorio. Empresas que van a regresar.

Interés por la innovación

- Fueron a Madrid y a Londres para tratar de vender Bizkaia como espacio de oportunidad, de negocios. ¿Han conseguido algo?

- Bueno, estas cosas no se consiguen de la noche a la mañana. Hemos generado una inquietud, que en Londres y Bruselas se hable de ese fondo de innovación que ha despertado interés. Esto es trabajar, labrar, para que dé frutos.

- Dicen que quieren acabar con las desigualdades en Bizkaia, pero en Las Encartaciones hay alcaldes que se siguen sintiendo de segunda.

- No es así. Estamos trabajando en esa igualdad de oportunidades. Ahí está el Plan Enkarterri, de acción y seguimiento. Los alcaldes tienen que querer lo mejor para sus municipios, pero también deben hacer abstracción y mirar a la comarca. Si esta está fuerte, también lo estará su pueblo.

- De las tres grandes citas de las que vamos a ser anfitriones este año ya hemos pasado la primera y con nota, aunque se nos ido la mano con los precios de los hoteles. ¿Corremos el riesgo de matar a la gallina de los huevos de oro?

- No va a ser así. Esta semana me he reunido con asociaciones de hoteleros y hosteleros, porque no ha estado bien lo que han hecho algunos. No es bueno para ellos ni para la imagen de Bizkaia. Nueve de cada diez personas que han venido a las finales de rugby quieren volver y hay que ponérselo fácil. Yo no sé dónde está el punto de equilibrio y tampoco la Administración puede condicionar la libre competencia. Es lícito buscar beneficio, pero de ahí a poner precios abusivos hay un trecho. Y esto vale para los MTV, que nos abre una ventana de oportunidad a más de 300 millones de personas en todo el mundo, que no tiene precio.

- ¿Qué le parece la reflexión abierta en el Ayuntamiento de Bilbao sobre implantar peajes para entrar en la ciudad?

- Bueno, hacer reflexiones en el ámbito institucional no es malo, pero no es una propuesta que yo comparta. Bilbao es la capital de Bizkaia y todo lo que hacemos es para que la ciudad sea permeable. Bilbao debe estar abierto al resto del territorio.

- Hablando de peajes, el de Gaztelugatxe no sentó nada bien. Y el verano está a la vuelta de la esquina. ¿Qué harán finalmente?

- Cobrar era sólo una de las 83 propuestas, algunas de las cuales ya se pusieron en marcha esta Semana Santa, que estudiamos con ayuntamientos, entidades y vecinos. ¿Por qué no poner un importe simbólico, para entre otras cosas limitar los accesos? De momento no pasa de ser una reflexión.

- Ha puesto sobre la mesa la necesidad de reagrupar departamentos forales para ahorrar. ¿Dónde quieren trasladarse?

- No lo sé y si lo supiera tampoco se lo diría. Imagínese una Administración pública dando pistas y disparando los precios. Hay un plan de sedes y un principio de eficiencia, que vale lo mismo para una obra pública que para desplegar una línea de autobús.