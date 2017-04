Carlota Corredera: «La fama es divertida... para un ratito»

Después de estar ocho años dirigiendo uno de los programas más frenéticos de la televisión, ‘Sálvame’, y su versión ‘Deluxe’, Carlota Corredera (Vigo, Pontevedra, 1974) dio un paso adelante en junio del año pasado y se puso al otro lado de las cámaras. Ahora lo compagina con ‘Cámbiame’, el programa diario de Telecinco que cambia el ‘look’ a sus participantes y que esta tarde (a partir de las 16.00 horas) estrena un especial en directo sobre bodas. Le acompañarán los habituales ‘coaches’ del formato: Pelayo Díaz, Cristina Rodríguez y Natalia Ferviú. «Ellos se la juegan mucho hoy».

¡‘Cámbiame’ se va de bodorrio!

Siento que mañana (por hoy) voy a dar un salto profesional más porque voy a estar en un plató con 300 personas como público. Ya solo con imaginármelo me pongo nerviosa, con vértigo.

Esta vez los ‘coaches’ tienen más responsabilidad.

Mucha, ellos tendrán que diseñar el vestido para el día más importante de la vida de dos personas. Como digo yo, las fotos de ese día van a quedar para siempre en el álbum de fotos, o puestas en el salón. Los ‘coaches’ se juegan mucho hoy y lo tienen claro. Fíjate que las mujeres somos las que solemos preocuparnos más por los vestidos a la hora de casarnos, pero va a haber lágrimas masculinas.

¿A cuál de los tres elegiría usted para que le diseñara su vestido de novia?

Voy a ser muy gallega (risas). Me encantaría que se pusieran de acuerdo los tres para que me hicieran algo. Sería un ‘outfit’ perfecto.

¡Eso sería la guerra!

Totalmente, pero sería muy divertido. Podríamos incluso grabar otro especial con eso.

Problemas para adelgazar

Lleva ya cinco meses al frente de este programa, ¿cuál es su balance?

Estoy feliz. Al final, más que por las audiencias, que nos importan, para mí era un reto muy grande. Cuando yo llegué tenía otra presentadora (Marta Torné), que había marcado un estilo, y ha sido complicado intentar hacer mío el formato. Pero más allá de mi relación con los ‘coaches’, que fue muy comentada, puedo decir que me los he ganado y ellos me han ganado a mí.

¿No echa de menos el ritmo frenético de ser directora de ‘Sálvame’?

Dar la cara en la tele también tiene mucho frenesí, aunque el ritmo de trabajo que requiere dirigir un programa como ‘Sálvame’ es una apisonadora. Ser directora de ese programa requería una dedicación personal, emocional y física, y eso no lo echo tanto de menos aunque era muy divertido. Ahora puedo pasar más tiempo con mi hija Alba (en junio cumplirá 2 años), ella es mi prioridad.

Pero ahora es portada de revistas.

La fama es divertida… para un ratillo. Antes era menos conocida y disfrutaba de más intimidad, y al final acabas arrastrando a esto a tu familia y a tus amigos. No es fácil, pero tengo mucha suerte porque me ha llegado en un momento muy maduro. Aunque trabajando en un programa del corazón no me puedo quejar.

¿Es imposible tener detractores en este mundillo?

Es imposible. Yo lo he intentado gestionar con toda la naturalidad posible. Nací en un barrio de Vigo de clase trabajadora y quería ser periodista, pero no para ser famosa sino porque me gustaba escribir. Nunca soñé con ser presentadora.

Recientemente ha publicado un libro narrado su pérdida de peso.

Siempre he tenido problemas con mi relación con la comida. Desde muy pequeñita me pusieron dieta y toda mi vida he estado subiendo y bajando de peso. La gente necesita saber que se puede superar, no tengo remedios mágicos pero quiero inspirar a otros con lo que he vivido. No ha habido una presentadora que haya presentado en este país con mi tamaño, he demostrado que se puede presentar en una cadena nacional independientemente de la talla que tengas.