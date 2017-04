Los Simpson parodian a Trump por sus 100 días en la Casa Blanca

A los Simpson no les ha bastado con predecir la presidencia de Donald Trump. La familia americana de dibujos animados tiene preparado un capitulo especial por los 100 días de mandato del magnate en Estados Unidos, que se han cumplido desde que aterrizara en la Casa Blanca el pasado 20 de enero.

La mejor palabra para definir ese episodio no es precisamente homenaje. Y es que el primer avance es toda una declaración de intenciones con varios 'dardos' hacia Trump. No falta el humor sarcástico y ácido -tan característico de la famosa serie- en una secuencia donde Trump aparece de amarillo en su cama, con su particular pelo que de golpe se convierte en un perro que da vueltas sobre la cabeza del mandatario.

Trump no es precisamente conocido por su afición a los libros, aunque no es algo preocupante si se tienen en cuenta sus lecturas de cama : 'El pequeño libro de las grandes bombas', 'Matando a una buena cosa' y 'Florida en 10 millones de dólares al día'. El propio líder estadounidense 'repasa' su trayecto: «Cien días en el cargo y tantos logros alcanzados. He bajado mi handicap en el golf y tengo 700 seguidores más en Twitter. Y por fin podemos disparar a los osos que hibernan. Eso les encantará a mis chicos».

En el recorrido hacia su cuarto lo primero que vemos es al secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, ahorcado en la residencia oficial del presidente y con un cartel de 'dimito'. En el pasillo, un retrato cuanto menos sugerente de la primera dama Melania Trump.

Señor Trump, aquí tiene una nueva ley que debe leer de inmediato. Es una bajada de impuestos solo para republicanos.

¿No puede leerlo Fox News y ya veré lo que dicen?

En la previa al nuevo episodio también aparece su hija Ivanka, que ha sido nombrada como nueva jueza del Tribunal Supremo. Toda la escena aparece en el emblemático televisor del salón de la familia Simpson. «Es horrible», afirma Marge sorprendida. «Dale algo más de tiempo al presidente. Solo tiene 70 años», afirma Homer. La verdad es que el cabeza de familia no se caracteriza por su intuición ni su sentido común. «¡D'oh!».