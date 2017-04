Twitter explota contra Pablo Motos por su entrevista «machista» a 'Las chicas del cable'

'Las chicas del cable', la primera serie original de Netflix en español se estrena este viernes. Para promocionarla, Blanca Suárez, Maggie Civantos, Nadia de Santiago y Ana Fernández acudieron ayer a 'El Hormiguero'. Sin embargo, en las redes sociales los pormenores y las anécdotas del rodaje quedaron en un segundo plano y los internautas criticaron la actitud de Pablo Motos. Determinadas cuestiones planteadas por el valenciano no fueron bien recibidas por algunos espectadores que no dudaron en acribillar a comentarios en las redes sociales.

Según iba avanzando el programa, los seguidores aludían a las preguntas de tono «machista» que imperaban en la entrevista. La primera pregunta de Motos fue: «¿Vosotras sabéis bailar reggaeton?». La pregunta aludía a que «ahora mismo las chicas se dividen entre las que saben perrear y las que no». A lo que Maggie Civantos replicó: «pero los hombres también, no es una cuestión de género». «¿Tú perreas?», siguió Motos. La pregunta cayó como una bomba en Twitter donde las réplicas fueron de lo más directas. A partir de ahí, la red social explotó.

¿Vosotros qué le preguntaríais a las cuatro actrices principales de "Las chicas del cable"? Pablo Motos ha pasado directamente a decir que — W. (@wguail) 24 de abril de 2017

En mitad de la entrevista, Blanca Suárez explicaba por qué es tan importante para la ficción española que una empresa como Netflix se haya fijado en nuestro país. Parecía que a Pablo Motos le aburriese tanta seriedad y decidió interrumpir el discurso de la actriz con una pregunta que nada tenía que ver con la serie ni con el trabajo de sus protagonistas. «¿Cuántos pendientes calculas que caben en tu oreja?», le soltó. Blanca, algo molesta, protestó: «Te estaba contando cosas importantes». El resultado fueron más comentarios en las redes sociales aludiendo a cómo el presentador ignoraba el trabajo de las actrices, además, de cortarlas «para decir cosas irrelevantes».

he puesto el hormiguero porque quería ver lo de las chicas del cable y mira la última vez que lo pongo — pace (@sanxsheeran) 24 de abril de 2017

Pablo le pregunta a Blanca por su trabajo, y en medio de la explicación de Blanca le corta para hablar de sus pendientes #chicascableEH — Carmen (@billquinn_) 24 de abril de 2017

Blanca Suárez hablando de su trabajo y Pablo Motos ignorándola y comentando sus pendientes. VOMITIVO. #ChicasCableEH — Cristina Redondo (@CrisAtletica) 24 de abril de 2017

El «machismo» de Pablo Motos, como insistían multitud de espectadores, fue in crecendo hasta el punto de llegar el momento en que les preguntó con qué actor de Hollywood les gustaría protagonizar una escena de cama. Las actrices respondieron divertidas y dando nombres muy concretos de sus actores preferidos. Pero las redes no pensaban lo mismo. Ésta fue la gota que colmó el vaso (para algunos de ellos) y entonces comenzó la retahíla de críticas donde Pablo Motos no salió bien parado.

Pablo Motos no podría haber hecho un programa más jodidamente misógino y machista hoy, he visto 20 minutos del inicio y casi poto la cena. — xd (@ukelelazo) 24 de abril de 2017

Pablo motos siendo un baboso machista. Qué inesperado todo. — Alberto G. (@Dalek_fan) 24 de abril de 2017

Pablo Motos claro candidato a ganar con @El_Hormiguero el Premio Ondas a la entrevista más machista y babosa jamás hecha a #ChicasCableEH — Sergio Acedo (@sergioac2) 24 de abril de 2017

Pensaba que era el único que se había dado cuenta del nivel de machismo de Pablo Motos, pero visto el hastag #ChicasCableEH no lo soy — Kanty (@manu_knt) 24 de abril de 2017

@El_Hormiguero Tiene a cinco actrices presentando la primera serie española para Netflix y Pablo Motos decide babosear toda la entrevista. — Adriana Moragues (@AdrianaMoragues) 24 de abril de 2017