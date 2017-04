La etapa unificada separa a los verdes

¿Se imaginan llegar al capítulo quince de 'Supervivientes' sin una sola trifulca, sin un rifirrafe que llevarse a la boca y explotar convenientemente luego en el 'prime time'? Es lo que ha sucedido en 'El Conquistador del Caribe' (ETB). Al margen del lamentable episodio de Marcelo con Idoia y de la posterior marcha de esta porque se llevaba mal con todo el mundo, está siendo una edición sin broncas... hasta que anoche se abrió la caja de los truenos.

Ya intuíamos desde hacía un par de semanas (allí dos semanas equivalen a dos días) que el equipo verde del que David Seco siempre presumió que era una piña, estaba en realidad dividido. Desigualmente dividido porque Saioa se había quedado sola tras la marcha del capitán y enfrente tenía al padre y al hijo y a la 'capitana' del subgrupo disidente, 'La Kaxer'. No le perdonaba Saioa que le hubieran dejado de lado, ni la otra que hubiera supuestamente 'conspirado' para que la nominaran.

El follón estalló en la asamblea y 'La Kaxer', sabiéndose arropada, se explayó. La consecuencia: una nominación unánime para Saioa, que llegó a pensar en abandonar porque no se veía emprendiendo una cruzada contra todos. Pero en el 'reality' -tiene razón Iantzi en esto- las circunstancias cambian de un momento para otro y el equipo que tenía todo perdido de repente remonta y al revés.

Que el nominado por el grupo elija al tercer duelista parece un privilegio demasiado grande

El as en la manga que se guardaba esta vez la organización era la existencia de un tercer nominado, que además elegiría el nominado por el grupo. Alguno dijo que no le veía mucha lógica a eso de que decidiera el 'castigado' por el grupo y tenía razón. Colocar a alguien el collar de nominado parece un privilegio y un poder demasiado grande como para que lo ejerza precisamente el nominado por los compañeros. Pero han decidido que sea así esta vez, lo que añade un ingrediente más a los juegos de estrategia. Para ser justos esta circunstancia la tenían que haber advertido desde el inicio en la asamblea, ya que en la próxima se sabrá y la gente actuará en consecuencia.

'La Kaxer' no lo sabía y quizá de haber sabido que la nominada elegiría al tercer duelista hubiera actuado de otro modo. O no, porque se la veía francamente cabreada. El caso es que la nueva 'líder' del grupo acabó sentada entre los nominados. No solo eso, perdió un duelo que no era para ella. Nos lo pareció desde casa y lo confesó ella misma, que no se veía capaz de ganar a los dos contricantes que le pusieronen un juego como ese (no hubiera estado de más que les pusieran seguridad).

La eliminación de 'La Kaxer' ha dejado al grupito afín de los verdes sin un miembro importante, lo que obligará al resto a establecer nuevas alianzas, idear una nueva estrategia ahora que ya no están en mayoría. Eso está bien para el concurso, que ha entrado en su fase más interesante.

Isma ha demostrado que una buena actitud combinada con una forma física aceptable le convierten a uno en un competidor a tener muy en cuenta

La unificación es el plato fuerte del 'reality'. Se supone que el programa ha hecho una criba natural durante las primeras semanas y que los que quedan están en condiciones más o menos similares. Obviamente siempre destaca alguno, pero este año los supuestos 'fuertes' no han tenido que desgastarse en duelos previos, por lo que todavía no sabemos si son tan fuertes como parece.

Y hablando de fuertes, ahí sigue Isma, al que llevamos dedicando unas líneas desde hace semanas. Nadie habría apostado por él como la revelación del concurso. De hecho, no habría apostado ni él mismo. Y no solo ha ganado tres duelos, ayer ganó el primer juego de inmunidad. Está el chaval que no se lo cree, feliz, cada día más fuerte. Podrían alargar dos meses más el concurso y ahí seguiría Isma, magullado, picoteado pero con esa sonrisa perenne que luce.

Todos los que han pasado por la experiencia del 'Conquistador' dicen que la cabeza cuenta tanto como el físico, que el estado de ánimo es realmente lo que te empuja a seguir cuando tienes hambre, frío, picaduras, añoranza... Habrá tenido sus momentos bajos, pero Isma ha demostrado que una buena actitud combinada con una forma física relativamente buena lo convierte a uno en un contrincante realmente difícil de batir. No creemos que vaya a ganar pero sería una bonita recompensa que metiera la cabeza en la final.