«Ser padre me ha hecho mejor persona»

Jaime Cantizano (Jerez de la Frontera, Cádiz, 43 años) ya ha borrado de su mente el lío en el que se vio envuelto cuando presentó la gala de selección del candidato a Eurovisión, en medio de acusaciones de tongo y gritos por parte del público presente. Ahora se dedica en cuerpo y alma a conducir ‘Jugando con las estrellas’ (TVE, mañana, a partir de las 22.00 horas), el programa en el que los hijos de los famosos cuentan intimidades de sus padres, y a cuidar de Leo, su bebé fruto de una gestación subrogada, que acaba de cumplir seis meses. «Ahora no duermo nada».

– ¿Ha sido duro grabar con niños?

– Para mí no es tan complicado porque vengo de la segunda temporada de ‘Fenómeno Fan’, que la han emitido las autonómicas y Disney, y allí ya había trabajado con ellos. Además, soy padre y algo de práctica he pillado en estos seis meses que tiene ya Leo.

– ¿Le daría miedo que Leo contara muchas cosas de usted, como pasa en ‘Jugando con las estrellas’?

– (Risas) No, porque no soy de acero, soy una persona normal, que se pelea por ocupar el baño, que ronca en el sofá de casa… No me asustaría porque es todo natural, lo mismo que les ocurre a los demás.

– ¿Algún invitado les ha pedido que censuraran algo?

– No, no hemos tenido ningún problema, y eso que en algunos momentos del programa se han contado intimidades como que algún papá cogió algo sin pagar en el súper (risas). No, queríamos que todo fuera muy natural. Me ha sorprendido que los niños son los que realmente mandan en casa, y los que mandan en el plató. Con las nuevas tecnologías no hay manera de pararlos, se sienten más libres que nunca.

– ¿Es partidario de las normas?

– Lo soy, también de que aprendan unas costumbres y tradiciones.

– ¿Cómo le ha cambiado la vida ser padre?

– Ahora no duermo nada… Pero esa es la parte más normal, el mismo sacrificio que hacen padres y madres diariamente y que no son famosos, no quiero que esta situación me haga más especial.

– Pero usted es padre soltero…

– Bueno, supone más responsabilidad pero a mí me va la marcha. Soy de los que piensan que en esta vida hay que mojarse el culo y quería formar mi propia familia. Creo que es la mejor decisión que he tomado… Aunque no haga la siesta. Con las empresas para las que trabajo he consensuado unas reglas, a las 12 de la noche tengo que estar ya en casa para dar el biberón y cambiar pañales.

– ¿Se lo imaginaba más fácil?

– Nadie te prepara para ser padre, es una sorpresa permanente. De nada sirven los libros y los vídeos que veas… Y yo era de los que devoraba todos. A mí se me cae la baba con él, es un bendito. ¡Ya veré con 18 años!

Asunto judicial

– ¿Qué ha descubierto de usted que no conocía?

– He descubierto que el peque me está haciendo mejor persona, un mejor hombre…

– ¿A qué se refiere?

– A la generosidad, los sentimientos, la manera diferente de acercarte al amor…

«He borrado de mi memoria el lío que se montó en la selección de Eurovisión»

– Por cierto, ¿ya ha borrado de su mente el lío de Eurovisión?

– Viendo las imágenes de aquel día, todo el mundo puede intuir cómo estaba yo. He borrado eso de mi disco duro, de mi memoria. Como todos los que estuvimos allí.

– Pero, ¿hubo tongo?

– Mira, yo soy presentador, tengo mi camino y allí sigo… Es simplemente televisión, no hay que llevarlo a más.

– Ha tenido problemas con una acosadora, ¿ya lo ha solucionado?

– El tema está en manos de la justicia, que es la que tiene que actuar. He presentado la denuncia y creo que cualquier padre o madre haría lo mismo que yo. De momento, prefiero no pronunciarme.