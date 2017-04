- ¿En casa el serio es Buenafuente?

A esta chispeante catalana de «casi 46 años» cuesta imaginarla triste. Actriz, humorista, imitadora y sobre todo mujer que «todo lo hace desde el corazón», según Andreu Buenafuente (su pareja), Silvia Abril pasó hace cinco años por un proceso vital que la llevó a cambiar de dieta y de vida. Lo cuenta en su libro 'Como a mí me gusta'.

– Todo empezó con que no podía quedarse embarazada...

- Queríamos quedarnos embarazados y no había manera. Y entonces descubro al psiconeuroinmunólogo Xevi Verdaguer, que me cambió la vida.

- ¿No se le ocurrió ir al ginecólogo?

- Ya llevábamos todo tipo de analíticas y dos in vitro. A Xevi llegué a la desesperada. Él me propuso hacerme una limpieza hepática, luego una colonoterapia... Y al cabo de un mes me quedé embarazada.

- ¡Bingo!

- Sí, pero no quiero alimentar falsas esperanzas porque cada cuerpo es un mundo. Mi organismo reaccionó entonces pero luego nos hemos plantado con Joana porque no han venido más hijos. Aunque, claro, voy a cumplir 46 años.

- Creo que también le quitaron el gluten.

- Exacto. Aunque no soy del todo celiaca notaba que después de comerme un buen plato de pasta se me hinchaba la tripa. Hasta que descubres que si comes pasta de otro tipo de harina la digestión es más ligera.

- En su libro nos recomienda escuchar al cuerpo. ¿Y si el cuerpo te pide un bocata de chorizo?

–Ja, ja, ja... Pues tienes que comértelo. A mí a veces me da por el dulce y me como un cruasán de chocolate. No soy partidaria de culpabilizarme ni de caer en el extremismo. Porque si tú le niegas a tu cuerpo día tras día algo que te pide eso te crea una pena muy grande. Yo lo que propongo es ir cambiando poco a poco los hábitos...

- ¿De qué manera?

- Pues pasar de desayunar medio litro de leche de vaca con galletas a comerte unas tostadas con un buen ibérico o con unas láminas de aguacate, un poco de germinado y unas buenas sardinas.

- ¿Ha dado ya con la fórmula de la felicidad?

- Para mí la felicidad es una cazuela de arroz en medio de la mesa después de comer, rodeada de amigos, la cazuela vacía, las copas de vino medio llenas, y que nadie tenga ganas de levantarse de la mesa.

- ¿Y quién cuece el arroz, usted o Andreu?

- Yo. En el día a día tenemos ayuda en casa pero el fin de semana estoy sola ante el peligro. Y lo disfruto. Andreu se arrima poco. Solo para hacer unos huevos fritos o pulpo a la gallega, que le encanta.

- Creo que tienen un huerto.

- Sí, practicamos el trueque. El huerto nos lo cuidan Miguel y Maleni, una pareja ya retirada que con el ejercicio baja el colesterol. Nosotros ponemos la tierra, ellos lo trabajan y luego compartimos la cosecha. Quiero que mi hija, que tiene cuatro años pero es muy adulta, sepa de dónde sale un tomate.

- Así que llevan una doble vida: cómicos y payeses.

- Ja, ja, ja... Si nos viera con qué pintas vamos a la huerta. Casi parezco la niña de Shreck. Disfrutamos mucho. La naturaleza te carga las pilas, te hace olvidarte de tonterías.

- Buenafuente ha contado que se enamoró de usted cuando hacía la niña de Shreck... Tiene mérito.

- De verdad que sí. Siempre le digo: «Yo ya puedo amanecer como amanezca que sabiendo que te enamoraste de mí gracias a la niña de Shreck más fea no me vas a ver jamás».

- Dice Andreu que usted todo lo hace desde el corazón.

- No sé funcionar de otra manera. Soy una tía emocional y salto al vacío sin paracaídas. Y si me pego la gran hostia me levanto, me curo las heridas y tiro p’alante.

- ¿En casa el serio es Buenafuente?

- Totalmente.

- ¿Llega reído?

- Llega reído, pero cuando cruza la puerta de casa lo hace con una sonrisa de oreja a oreja porque siempre nos encuentra disfrazadas o haciendo cualquier gamberrada. Mi hija me ha visto haciendo la niña de Shreck y le gusta mucho. Un día me dijo: mamá, me encanta cómo corres.

- ¿Su casa es la casa de la risa o también vuela algún plato de vez en cuando?

- Vuelan como en todas partes, somos personas normales. Pero a mí me gusta crear buen ambiente. Soy amante del buen rollo.

- Salvo cuando...

- Si me hacen mosquear mucho, mucho, tengo un vaso de mala leche muy en el fondo del armario que lo saco de vez en cuando. Y entonces de repente muerdo. Pero me pasa muy pocas veces. A veces pienso que debería de morder más.

- Buenafuente se quedó hace poco sin voz.

- La semana pasada tuvo un virus y se quedó sin voz varios días. Fue una delicia. ¿Sabe lo que es tenerlo en casa mudo? Maravilloso. Que no hable. Que no opine. Porque de todo tiene opinión. Él no es don Limpio, él es don Listio, ja, ja, ja...

- ¿Habla más que usted?

- Sí, pero él dice que no le dejo acabar nunca.Y yo le digo: es que pones mucha retórica a las cosas, y ya te he entendido.

- ¿Hay humor masculino y femenino?

- No. El humor no tiene sexo. Yo por ejemplo soy muy cínica y muy negra con el humor. Y me hacen gracia cosas que a otras mujeres no.

- ¿Los chistes de la tuitera Cassandra son como para encerrarla?

- Andreu me ha dicho algo, pero no me he enterado bien y casi que no tengo opinión. Tendría que pensar un poco en ello.

- ¿Hace falta mucho humor para sobrevivir al tema catalán?

- Ay, sí, yo le echo humor porque el tema es muy pesado y la gente se lo toma muy en serio. En casa somos ciudadanos del mundo y ya no hablamos de eso. Yo no soy independentista. Lo que me gustaría es que nos dejaran decidir. Igual nos llevábamos una sorpresa. Y si la Constitución no lo permite pues cambiémosla.

- ¿Se siguen escribiendo con Obama?

- Creo que no hemos vuelto a recibir noticias suyas. Sin noticias de Obama... De momento.

-¿Y a su imitada Melania Trump cómo la ve?

- Esa mujer es el jarrón o el florero peor puesto de la historia. Pobrecita. Están muy locos estos americanos.