'El Conquistador' sufre una desbandada

Nos extrañó en el inicio de este conquistador caribeño que hubiera tanta gente... y menos mal. Porque anoche se fueron seis a la vez: Unai, Nerea, David, Fiker, Ipar y Nerea Pascual. Siete en realidad, porque Erku, que no se quería ir, tuvo que abandonar al quedarse sin equipo. Eso es malo para todos. En primer lugar, y sobre todo, para los concursantes. Una entiende que participar en el 'reality' de aventuras de ETB no es cualquier cosa. La fortaleza física y mental que exige no es comparable a la de ningún otro programa, así que vaya por adelantado el reconocimiento a todos los concursantes, a los que pelean hasta el final y a los que abandonan antes porque no pueden más. Es malo también para el programa, al que se le han ido al garete así de repente seis semanas de emisión. Y es malo para los espectadores porque la competición pierde.

Erku decía ayer emocionada que valoraba a la gente que hacía lo que quería sin dejarse condicionar y dio la sensación, precisamente de lo contrario: que había gente que se iba a marchar sí o sí y otros que acabaron yéndose contagiados por esa sensación de pertenencia al grupo. Si Julian hubiera hablado con ellos por separado quizá alguno se habría quedado porque tiene razón en eso de que la cosa ahí cambia de un día para otro y una noche en el campamento rico te cambia la perspectiva y el ánimo.

Iantzi, el poli bueno

Sabedor de que la cosa estaba muy caliente esta vez Iantzi no fue en el plan de otras veces, preguntándoles si se creían que venían a un balnerario, recordándoles que para estar ellos allí muchos se habían quedado en casa... Eso le habría supuesto un enfrentamiento que solo iba a empeorar las cosas, así que esta vez fue de poli bueno y se mostró comprensivo con el padecimiento, a la vez que persuasivo. No tanto como para que se quedaran los que ya habían decidido marcharse, pero sí lo suficiente como para que los que habían decidido no abandonar se reafirmaran en su decisión de seguir en la aventura.

Una marcha así en grupo da pena. Sobre todo por algunos concursantes. Esto ya es una cosa personal, pero es una lástima que Ipar, por ejemplo, que aparentemente no tiene la mejor forma física, no siguiera adelante porque daba la sensación de que sí podía, de que le faltó un empujón, ganar otro duelo quizá. Nos quedamos también sin ver cómo competía Nerea Pascual, a la que otro equipo tomó por la más débil por alguna razón que no alcanzamos a comprender. Creo que se equivocaron y que Nerea era una de las concursantes físicamente más competitivas, pero ha pasado desapercibida en el concurso, igual que la mayoría de los que abandonaron anoche, en un claro segundo plano frente a otros concursantes que han tenido más minutos de cámara.

Ahora toca improvisar con los que se quedan y es realmente una pena porque los tres equipos estaban bastante igualados y todavía nos quedaban varias semanas de competición a tres bandas. Con dos equipos en lugar de tres y un integrante menos en el azul la lucha ha quedado un poco coja, descompensada, así que da la sensación de que van a ir a la unificación ya.

Anoche el equipo azul perdió a uno de sus integrantes, a Manu Maritxalar. Solo él sabrá si le ha compensado la aventura con la factura en las costillas que se trae para casa, pero a nivel de imagen le ha favorecido. Su decisión de ser uno más, sin privilegios de capitán ni inmunidad, ha jugado en su favor. También su decisiva ayuda en algunas pruebas. Manu se fue ayer (qué subidón le va a dar a David Seco saber que es el único capitán que sigue allí), vencido por una prueba que claramente no era para él. No nos gustó que se marchara de esa manera, sin posibilidad apenas de competir, pero en el balance general le tiene que salir saldo positivo.

Manu no habría podido subir por ese tronco, lo que le habría convertido en un rival asequible casi para cualquiera pero es que además Isma ganó por méritos propios. Tercer duelo, tercera victoria. Está muy arriba, podría ganar un cuarto si se lo ponen mañana delante y aunque nos cuesta verle como el conquistador, va a dar guerra. Eso es bueno para él, bueno para la organización porque es una alegría tener a un concursante así de luchador y bueno para el espectador porque participantes así generan empatía. Nos equivocamos con Isma, creímos que iba a aguantar dos días y, de momento, es el que más duelos ha ganado. Esa fue la sopresa bonita del episodio de anoche. La otra sorpresa, la fea, es que se marchara casi en bloque el equipo rojo. Solo ellos sabrán si se han arrepentido.