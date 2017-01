Manu Maritxalar de soldado raso, un ertzaina «conflictivo», un chico con corbata...

La cosa va esta vez de aguerridos piratas. Y de uno al que solo le falta el parche en el ojo. Manu Maritxalar, inmune a los 'golpes', se ha apuntado a la última edición de 'El Conquistador', que cambia el frío patagónico y los peligros amazónicos por el calor asfixiante y los bichos del Caribe colombiano. Cuesta hacerse al cambio de escenario porque esas playas paradisíacas y la gente en bañador recuerdan inevitablemente a 'Supervivientes', que ya no es lo que fue en origen y se ha convertido en una suerte de vacaciones pagadas al sol para concursantes de segunda división, supuestos vips que no lo son y con los que se ha terminado el espíritu aventurero con el que nació el programa.

En el caso de 'El Conquistador' se entiende que el cambio de paisaje es solo para que la gente no se aburra. Y no se aburren porque después de trece ediciones y con la fuerte competencia del estreno de la nueva serie de Telecinco 'Sé quién eres' reunió 137.000 espectadores en el estreno de anoche. Un buen dato y eso que el capítulo inicial se hizo pesado con las presentaciones, más esta vez que son 36. Así de entrada, un ramillete de 'personajes', gente de esa que se supone que da mucho juego pero a los que la dureza del concurso les va a quitar las ganas de show en el segundo capítulo. Y mucho 'sobradillo': «Choco mucho con la gente y suelo ser conflictivo. Mis amigos dicen que o se me quiere mucho o se me odia. Soy gallito y si alguien se me pone gallito, yo más», se definía en el casting Vilarín, un ertzaina de 39 años.

Con 36 participantes era difícil hacer otra cosa, pero decepcionó un poco el estreno, que acabó siendo solo una sucesión de vídeos de los participantes cantando en el casting (qué pesados son con el rollo de las canciones). Podían haber arrancado ya con la prueba, o al menos tener el detalle de no endiñarnos doce minutos de publicidad a las doce y media de la noche para ofrecer luego solo el avance del siguiente episodio. Eso molesta y mucho y si lo hacen en cada capítulo nos iremos a la cama antes de los anuncios.

En todo caso, el estreno de anoche sirvió para hacernos una idea de lo que vamos a ver los próximos... ¿cinco, seis meses? Y las van a pasar canutas. Si el frío y la nieve eran territorio hostil, lo de los bichos va a ser un auténtico calvario. Ayer algunos ya estaban abrasados a picotazos. Eso unido a que no pegaron ojo y a que dentro de dos días van a tener más hambre que Carpanta, dibuja un escenario complicado.

Y más complicado que a cualquiera se le avecina a Manu Maritxalar. El boxeador llega esta vez de soldado raso, que es lo mejor que puede hacer después de que el equipo le recibiera entre molesto e indiferente. Pero él parece no acusar los golpes, ni los de sus compañeros ni los de David Seco, que empieza a resultar poco creible en su papel de borde oficial. Le sale natural cuando compite y es, probablemente, el participante más completo de cuantos han pasado por el concurso, pero ayer la pose resultaba forzada, más show que otra cosa.

Aunque no vendrá mal que alguien se ponga serio con el improvisado capitán del equipo de Maritxalar, que no ha hecho más que abrir la boca y cagarla. Le va a ir muy mal por ahí. Así que o endereza el rumbo o en lugar de los mosquitos le van a echar los suyos y con razón.

Poca chicha pues en el estreno, con un inicio de prueba también poco imaginativa, enterrar un cofre para que lo desentierren otros. Claro que montar un juego en el que participen 36 personas sin que se abran la cabeza el primer día no deja muchas opciones. Habrá que esperar a ver por qué han llevado a tantos. Quizá temen que una espantada como la del año pasado les chafe el concurso a la mitad. Es lo bueno de llevar gente 'de respuesto'. Lo malo es que al espectador le cuesta entrar en el concurso porque son demasiados y es difícil saber quién es quién. Seguro que en un mes o menos la tropa ha mermado notablemente. Bastan tres noches como la primera para hacer desistir al más valiente. Que sí, que es una gozada bañarse en el Caribe a las cinco de la mañana. Cuando lo hagan una semana seguida porque no pueden dormir y no tienen otra cosa que hacer ya no les va a parecer tan bonito. Porque de eso va a este concurso, de que se parezca lo menos posible a unas vacaciones. Es su encanto, su seña de identidad.