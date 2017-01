«¡Aquellas hormigas muerden!»

Se ha ablandado Julian Iantzi... Le ha ablandado ‘El Conquistador’, que regresa el lunes al ‘prime time’ de ETB-2 y que en esta ocasión tendrá como escenario el Caribe colombiano. «Es durísimo, pero los concursantes dicen que es la experiencia de sus vidas. Un chaval me confesó: ‘¿Sabes que hace muchísimos años que no le digo a mi padre que le quiero? En cuanto llegue a casa lo primero que voy a hacer es ir donde él y decirle: ‘Aita, maite zaitut!’. Escuchar eso me hizo sentirme orgulloso». Pero que nadie se lleve a engaño, que una cosa no quita la otra y esta edición va a ser tremenda. Lo dice Iantzi, el hombre del látigo. «Si cediéramos al chantaje de los concursantes se acabaría el programa», advierte.

– Caribe huele a vacaciones...

– ¡De vacaciones nada! Si hasta yo he perdido 4 kilos.

– Pobres concursantes, entonces.

– Pues ellos habrán perdido unos 15 kilos. Ha sido muy duro.

– ¿Por el calor, por los bichos...?

– Hacía cuarenta y cinco grados y un 90% de humedad. Si te metes a dormir dentro del saco te deshidratas, y si duermes destapado al día siguiente no te encuentras la piel entre tantas picaduras.

– ¿De qué?

– Hay hormigas rojas que no pican sino que muerden, culebras, serpientes venenosas...

– ¿Ya es seguro estar allí?

– Es selva virgen, no un plató de televisión, y hay un porcentaje de riesgo que no puedes controlar, pero sabemos a lo que vamos. Y ocurre que allí te pica un bicho y no notas nada pero al llegar a casa empiezas a notar la reacción. Si pasa cuando vas de vacaciones cómo no va a pasar aquí. Lo único que podemos hacer es vacunarnos y tener cuidado.

– El año pasado se les plantaron varios concursantes y se fueron a casa. ¿No se pasan de duros?

«Si duermes dentro del saco te deshidratas y fuera te comen a picotazos»

– No. El año pasado nos fastidiaron muchos, pero aunque se planten todos y se marchen a casa no vamos a doblegarnos ante un motín. Si cedemos al chantaje se acaba ‘El Conquistador’, porque los siguientes concursantes harán lo mismo y ahí terminará el ‘reality’.

– Además del entorno hostil, apenas les dan de comer. El año pasado casi ni agua.

– Les dábamos unas pastillas potabilizadoras pero no les gustaba el sabor. Eso es otra cosa. Se les va a racionar el agua pero se les dará suficiente como para que no tengan problemas renales.

– ¡Qué menos! Y la comida, ¿va a ser tan raquítica como siempre?

– Pues igual más.

– Otros años se alimentaban a base de polenta. ¿Qué van a comer en el Caribe?

– Pues arepas, que es algo muy parecido y tiene una base de harina. Y algunas sardinas, pasta, infusiones, frutos secos...

– Y los de la organización, ¿qué comen?

– Allí no comen tres platos como aquí y el postre no se estila. Así que un solo plato de arroz, arepas, plátano frito, pez sierra, gambas...

– ¿Se ha acabado la era de Juanito Oiarzabal y Korta?

– De momento se les ha dado descanso. Ellos estaban también cansados y cuando la gente empieza a abandonar por ti... El capitán tiene que apretar, pero no hasta el punto de que los concursantes se quieran marchar.

– Así que este año no van a estar.

– No se barajaban sus nombres. Pero ¡vete tú a saber!

– Pues anímese a hacer de capitán. ¿No le apetece?

– Ja, ja. A más de uno y a más de dos ya les gustaría verme sufrir.