Dos concursantes de 'Ahora caigo' confunden la Guerra Civil con el 23-F... y «la democracia»

Lo primero es reconocerles el valor. Porque hay que tenerlo para ir a un programa de televisión de preguntas sin tener ni idea de nada. La idea que tienen estos dos concursantes se resume en una pregunta sobre la Guerra Civil que les hicieron el pasado día 5 en el concurso 'Ahora Caigo' de Antena 3 (a partir del minuto once del vídeo). La acertaron después de diez pistas y de haber soltado varias chorradas porque confundieron el conflicto de las dos Españas con.... ¡el 23-F! y hasta con «la democracia» (sic).

Esto de la democracia lo dijo un tal Nacho, de 20 años, que estudia «Magisterio y Educación Física, una doble titulación», aunque igual se anima a hacerse «policía o bombero» (o torero, le faltó decir). Cuando el presentador le dio la séptima pista: «Dio paso a una dictadura», Nacho se desesperaba: «¡Uy...!», como si eso de la dictadura le sonara a nuevo. Y a nuevo le tenía que sonar, a nunca oído, nunca jamás, porque otra cosa no se explica.

Antes ya les habían dicho que el hecho histórico que se escondía tras la pregunta «sucedió en el siglo XX», fue «un conflicto social, político y bélico», les dieron el nombre de 'La Pasionaria' (caras como las vacas mirando al tren), el conflicto «inspiró el Gernika de Picasso» (idem), «hubo un alzamiento», «tuvo lugar en España». Pero ni por esas.

El público se echaba las manos a la cabeza y Arturo Valls se desternillaba: «¡Válgame señooooooor!». Entonces les dio otra pista: «nacionales y republicanos». Y con esta sí, el otro concursante, Álex (camarero, mago, animador sociocultural y fan de Pokemon), pareció iluminarse: «¡El 23-F!». Más risas de Valls: «Me encanta, me encanta». Pero lo mejor estaba por llegar. «Paró la liga de fútbol». Y Nacho, que tiene menos idea que Álex, protagonizó uno de los momentos más vergonzosos de la tele. «Dí algo», le animó Valls, presintiendo que no le defraudaría con la respuesta. Claro que seguro que no esperaba tanto: «¡La democracia!», soltó el chaval, ajeno al momentazo que estaba protagonizando. Estaba a punto de quedarse Valls sin repertorio de chistes y sin pistas cuando lanzó la décima: «Muchos se exiliaron» y entonces sí, Álex, acertó: «La Guerra Civil».

¿Capital de Estados Unidos? «Inglaterra»

Luego alegaron que fueron los nervios. Y a punto de un ataque tienen que estar muchos de los que van a la tele porque este episodio de 'Ahora caigo' no es más que otro. Otro ejemplo de la tremenda incultura de la que hacen gala muchos jóvenes que se apuntan a programas de la tele. La última edición de 'Gran Hermano', por ejemplo, la ha ganado una chica que dice «discursión» en lugar de 'discusión'. Y cuando le corrigen dice que ella va a seguir diciendo «discursión» porque le da la gana.

La idiotez y la ignorancia no solo no pasan de moda, sino que ganan enteros en el entretenimiento televisivo y en 'GH' nos dieron más ejemplos que este de la 'discursión'. Porque otra concursante aseguró sin complejos que el Muro de Berlín «separaba América y todo eso», calculó que Francia quedaba «al lado de Marruecos» y que el Guggenheim está en Santander. Esa fue la que quedó segunda en el concurso, detrás de la que dice 'discursión' (estuvo reñida la victoria). A los demás ya les habían echado antes.

«¿Dónde está Zaragoza»

Y en las ediciones anteriores el nivel, parecido: «¿Gentilicio de Barcelona?»... «La Sagrada Familia». «¿A qué comunidad autónoma pertenece Zaragoza?»... «¿Dónde está Zaragoza?» (mejor preguntar que contestar por contestar, sí señor). Para compensar les preguntaron cómo se llama la hija de Belén Esteban. Y ahí sí: «¡Andreita!». Lástima que la respuesta entró fuera de tiempo y no pudieron anotarse ni esa.

'GH' ha sido una fuente inagotable de vergüenza ajena en esto de las competiciones 'culturales' y también la edición de famosos en 'Supervivientes'. Ahí situaron Inglaterra como «capital de Estados Unidos» y cuando les preguntaron cuántos años tenía un lustro las respuestas oscilaron entre «un año» y «10.000 años», dejando margen amplio por arriba y por abajo para no equivocarse.

Aunque insuperable fue un concurso que se emitió hace años en Telecinco y en el que enfrentaban a listos contra guapos. A los primeros les ridiculizaban con pruebas físicas y a los segundos haciéndoles preguntas básicas. Le pusieron a una chica una foto de María Teresa Fernández de la Vega... (eran los años del Gobierno de Zapatero). Se quedó la muchacha en blanco pero alguien le chivó que esa señora de la foto se llamaba 'María Teresa' y entonces se animó a responder: «¡María Teresa de Calcuta!». Jesús Vázquez, que presentaba aquel programa, se echaba las manos a la cabeza por no echárselas a ella al cuello. Y la chica no entendía a qué venía tanto aspaviento... «Ah, ¿que no es esa?».