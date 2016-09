«El conformismo lleva al fracaso»

Después de cuatro temporadas de ‘Pesadilla en la cocina’, la capacidad de sorpresa del popular chef Alberto Chicote (Madrid, 1969) ya debería estar agotada. «Yo creía que sí y ¡para nada!», responde tajantemente. Además de a las cucarachas y a los fogones llenos de pringue, en la quinta entrega del formato, que estrena La Sexta esta noche a las 22.30 horas, el cocinero se tendrá que enfrentar a un local instalado en un barco, salvar un banquete de bodas o resucitar un establecimiento ubicado en un camping. También volverá a viajar al extranjero, en este caso a Utrecht (Países Bajos) en un capítulo «que se va a quedar grabado en vuestra memoria», amenaza.

Del otro lado, los hosteleros seguirán pidiendo ayuda a Chicote para que este reflote su negocio, rozando el masoquismo. «Es como cuando voy a salir de mi casa y mi mujer me dice ‘¡dónde vas con esos pantalones verdes y la camisa de cuadros!’. Yo me creo que voy hecho un pincel pero voy fatal. En la hostelería pasa algo similar, se piensan que con limpiar una vez a la semana basta o que guardar un bote con comida podrida en el frigorífico es lo normal. Por eso se indignan, porque creen que una cocina es un espacio sucio por naturaleza», explica el cocinero. Todos los casos comparten el problema común que también se da en cualquier otra profesión: «el conformismo les lleva al fracaso».

Esta filosofía exigente, que no tolera la desidia de algunos hosteleros y castiga a los advenedizos «que piensan que montar un bar es fácil», le ha llevado a salvar el 70% de los restaurantes al borde del cierre que han pedido su ayuda a lo largo del programa (39 de 56 que ha visitado hasta ahora). «La mayoría está trabajando con normalidad y a algunos les va realmente bien. Los restantes o se han traspasado o han cambiado de dueño», señala Chicote.

– ¿Y en su restaurante también echa broncas?

– Me dicen mucho que grabe ‘Pesadilla’ en mi casa (risas). Lo hago todos los días: recoge eso, esto está dónde no debe, pesa otra vez esas berenjenas… Pero es mi trabajo, el que no lo haga en el suyo tiene un problema serio.

Contra Gran Hermano

Las pesadillas de Chicote en esta temporada no solo han sido la mugre de las cocinas y los enfrentamientos con hosteleros agresivos. El pasado 30 de mayo, durante una grabación en Melilla, el equipo del programa sufrió el robo de su material de trabajo: cámaras, maquillaje, micrófonos… Todo valorado en más de 40.000 euros. «Nos pegaron un palo en la furgoneta que teníamos y se llevaron todo nuestro material. Pero estábamos en Melilla, una ciudad pequeña, y la policía pudo encontrar al ladrón en poco tiempo y recuperar lo robado. Aunque eso de que te digan que nos han robado todo… ¡Uf!», recuerda el cocinero.

La cadena está tan segura del formato que Chicote ya ha grabado también la próxima temporada sin que aún se haya estrenado la quinta. Prueba de ello es que La Sexta no tiene miedo de medir ‘Pesadilla en la cocina’ la noche de los jueves al todopoderoso ‘Gran Hermano’ (Telecinco) o a ‘Águila Roja’, serie de TVE que protagonizó un gran estreno la semana pasada. «Asumimos ese riesgo porque estamos seguros de este formato», apunta Mario López, director del canal. ¡Qué tiemblen las cocinas de media España, que llega Chicote!