Javier Clemente 'explica' a Manolo Lama las razones de su despido de Cuatro

Javier Cemente ha vuelto a ser noticia y no por su trabajo como entrenador. El técnico vasco ha aprovechado el despido de Manolo Lama de Cuatro, donde presentaba 'Deportes Cuatro' para desenterrar viejas heridas con el periodista deportivo que datan de cuando el técnico era seleccionador nacional y tuvieron varios encontronazos. El despido de Lama ha sido la excusa de Clemente para atacarle después de que el periodista haya asegurado que nadie de la cadena le ha comunicado los motivos de su marcha.

A través de su cuenta de Twitter @JaviClemente_, el técnico se ha mostrado muy activo en los últimos días y ha cargado contra el periodista y le ha dado sus motivos por lo que cree que ha dejado de ser la imagen visible de los deportes de Cuatro. "Lama quiere saber porqué le han cesado. Pues mira yo sé algunas: reírte de los mendigos o sea tu mala educación, dar noticias no ciertas", ha explicado el entrenador en un tuit.

Además, ha continuado señalando que otro de los motivos ha sido "reírte de mucha gente y en gran medida por chulo y no sé si la pancarta que te sacaron en un partido era cierta . Y habrá más que no conozco".

Clemente ha finalizado la ‘batería’ de razones diciendo: "Te parece poco ? Y muchos de los que te han reído tus gracias también tienen una parte de culpa. La COPE estará bastante mosqueada".

Estos tres tuits llegan dos días después de que Javier Clemente atizara también en las redes sociales al periodista de la cadena Cope, a Josep Pedrerol y a Javier Tebas, presidente de LaLiga."Será verdad que empiezan a caer algunos en los medios, como Lama? Creo que a su jefe los mendigos le caen bien. Tenía q haberle quitado antes", dijo el técnico en un tuit para hablar sobre el despido de Manolo Lama.

Más tarde volvió a atizar a Manolo Lama cuestionando su continuidad en la Cadena COPE: "Lo más extraño de Lama es q le quiten de 'los manolos' y no lo hayan hecho de la Cope al fin y al cabo es de la Conferencia Episcopal".

Este es un nuevo episodio de la mala relación entre el entrenador y el periodista, que vio su punto culminante cuando en 2008, siendo entrenador del Murcia, Javier Clemente arremetió contra el periodista deportivo, entonces en la Cadena Ser y Cuatro. "Me hubiese venido bien que Manolo Lama se hubiese muerto en 1987", dijo. "Manolo Lama en el año 87 en plena guerra mía con ellos, tuvo un accidente de tráfico que no se mató por el canto de un duro. Estuvo en la UVI igual 15 días, estuvo más para allá que para arriba". El técnico le envió un telegrama en el que le decía que sentía mucho "lo de tu accidente, aunque no compagine contigo como profesional, y estemos mal, ojalá te recuperes pronto".

Javier Clemente justificó sus palabras por las diferencias que tenían ambos: "Me ha dado dos mil hostias, me ha intentado perjudicar todo lo que ha podido, y yo resulta que le estaba deseando que siguiera viviendo. ¿Quieres que siga viviendo un tío que te ha estado machacando durante 25 años?", se preguntó. "Que te ha querido echar de todos lados, que te ha llamado, que te peguen una paliza...", siguió argumentando. "Me cago en dios, serás bobo", se decía así mismo, "¿por qué no le deseas lo mismo que él te desea a ti?". Y terminó diciéndole a Lama: "Yo creo que te has pasado de página, has equivocado lo que es profesional con buena persona".

Pero Manolo Lama no ha sido el único objetivo de las críticas de Javier Clemente. Poco después de criticar al periodista de Cope, Josep Pedrerol fue su nueva ‘víctima”: “A Pedrerol igual le toca más tarde , no por los mendigos sino por inventarse las cosas . La campaña contra el Barca a cuenta de las banderas”, señaló para luego añadir que “no entiendo como intenta equivocar a la gente con ese tema . Que Pedrerol sea catalán no importa , el dinero es más importante q la realidad”.

El controvertido entrenador también se acordó de Javier Tebas, presidente de LaLiga, al señalar que “Tebas quiere hacer elecciones en LFP , para tener seguros unos años más , tiene mucho q ganar y repartir . Espero los clubs se den cuenta”.

Horas después siguió su ofensiva contra el presidente de LaLiga al señalar que “los clubs de fútbol los hicieron los aficionados para ver jugar a sus equipos .Ahora Tebas a cambio de dinero saca a la gente de los campos” y que “si la gente no puede ver a sus equipos con esos horarios , dejaran de pertenecer al club . Como los clubs lo permiten?”.

Javier Clemente avisó de que los aficionados pronto comenzarán a quejarse por los horarios: “No tardarán mucho en llegar las protestas de las aficiones a los clubs . Pagan para ver los partidos y con esos horarios no pueden verlos”.

Por último, acusó a Javier Tebas de querer perjudicar a los equipos pequeños en beneficio de los grandes: “Tebas te estás cargando a cambio de dinero a las aficiones , no a los grandes equipos q es lo q tú defiendes , sino a los modestos”.