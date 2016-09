Los Manolos rompen tras diez años juntos

Los Manolos, la pareja artística de los deportes de la tele, se separan. Es Manolo Lama el que se va de Deportes Cuatro y su silla la ocupará desde el lunes Nico Abad, el rostro de las motos de Mediaset. Manu Carreño se mantiene en el formato pero cambia de 'partenaire' después de diez años de trabajo frente a las cámaras con su tocayo (el espacio se estrenó en abril de 2006).

La noticia la ha confirmado esta misma tarde Mediaset, aunque no han explicado los motivos del cambio de uno de sus rostros más icónicos. Solo han dicho que los deportes de la cadena «se renuevan» pero que van a mantener «su esencia y su genuino estilo». También han adelantado que pretenden «seguir trabajando a través de nuevas fórmulas de colaboración» con Lama sin concretar nada más. Deportes Cuatro alcanzó la pasada temporada una media del 9% de share y 1.138.000 espectadores

En el fin de la etapa televisiva de la pareja de periodistas deportivos podría haber tenido mucho que ver la radio, donde los Manolos no son dos, son uno y se hacen la competencia. El pasado mes de junio Carreño fichó por La Ser para presentar 'El Larguero', lo que le convirtió automáticamente en 'rival' de Lama, que conduce en la cadena Cope 'Tiempo de juego'. Durante este verano se ha comentado que la competencia radiofónica les había distanciado y que detrás de las cámaras no había ese buen rollo y esa complicidad de la que han hecho su marca frente a los focos. Ellos, sin embargo, no han dicho nunca nada en ese sentido y siempre han tratado de evidenciar que se llevan bien.

Hace solo un par de días Los Manolos regresaban a los titulares pero esta vez no a causa de su supuesta fría relación. Fue cuando la hinchada sevillana se les echó encima por un error en la cuenta oficial de Twitter de Deportes Cuatro en el que decían que el Sevilla iba a disputar la Europa League, cuando está en Champions.