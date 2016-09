«Nadie me quería en 'GH'»

Después de pasar cuatro años presentado programas en Perú, Carlos Lozano (Madrid, 1962) regresa a la televisión española de la mano de Cuatro. Ejercerá de celestino en ‘Granjero busca esposa’, un reality de citas en el gente del mundo rural intentará encontrar pareja (esta noche, a partir de las 22.30 horas). Su vuelta a España se ha debido a su participación en ‘Gran Hermano Vip’ (Telecinco), en una edición en la que quedó finalista y se ganó el cariño de la audiencia, aunque reconoce que «dentro de la casa no me quería nadie». También ha querido aclarar los rumores sobre una posible separación con su novia, Miriam Saavedra: «Nos hemos dado un tiempo».

– De vuelta al tajo.

– Ya tocaba volver de las Américas. Mediaset me ofreció de un día para otro, sin poder pensármelo, entrar en ‘Gran Hermano VIP’. Al principio me sonó raro pero me lo tomé como una oportunidad porque había desaparecido de este país. Me la jugué a una carta y acepté. Al final me salió bien porque hice lo que tenía que hacer y ahora estoy en ‘Granjero busca esposa’.

– Fuera era más querido que dentro de la casa.

– Dentro de la casa no me quería nadie, me querían echar desde el primer día.

– ¿Cómo reaccionó al ver las manifestaciones callejeras en su apoyo?

– ¡Ay! Qué emoción. Cuando lo vi me di cuenta de que había gente que sí me quería. ¿Sabes lo que pasa? Me dijeron todo tipo de insultos pero me mantuve entero porque la mayoría eran mentira, hasta lo de los acreedores. Iban a por mí.

– ¿Qué fue lo más duro?

– Cuando discutíamos y luego me tocaba dormir al lado de una persona como Rosa Benito. Pero yo no soy rencoroso.

– Y al salir le ofrecieron presentar ‘Granjero busca esposa’.

– No gané ‘GH’ pero me llevé el premio gordo, porque yo lo que quiero es hacer televisión. Fue un detalle de la cadena.

– ¿Se hubiera prestado a hacer cualquier otra cosa?

– Hubiera aceptado cualquier cosa, sinceramente. Nunca he dicho que no a un programa y he tenido la suerte de que todos han funcionado. No hay que tener miedo, solo saber defender tu trabajo. Lo que tengo que estar es agradecido.

– ¿Cómo ha sido el rodaje?

– Me he volcado con estos granjeros porque son la leche. Para ellos es duro, viven en pueblos muy pequeños y las cuatro mujeres que hay están todas casadas. Estarían solos si no fuera por este programa. También me gustaría remarcar el valor que tienen las candidatas por haberse presentado, sobre todo por lo jóvenes que son. Yo pensaba que te apuntabas a estas cosas cuando te hacías mayor.

Ordeñando vacas

– ¿Se le ha dado bien ser el ‘celestino’?

– Yo aparecía cada vez que había problemas. A ellos les he aconsejado que sean educados con las mujeres, porque es indispensable dentro de este formato. Pero en el amor no les aconsejo a no ser que ellos me pregunten.

– ¿Le veremos metido también en faenas agrícolas?

– Yo ya he ordeñado todo lo que tenía que ordeñar (risas). Llevo viviendo en la sierra 30 años, vivo en Navacerrada, aunque ahora me he buscado otro piso en Madrid porque si no me quedaba aislado… Habría tenido que pedir un ‘Carlos Lozano busca esposa’.

– ¿Ahora está en el mercado o no?

– No, no lo estoy y quiero dejarlo claro. Yo tuve con Miriam una pelea de pareja, como puede tenerla cualquiera, y se hizo eco la prensa. Ella tiene 22 años y es celosa, como yo cuando tenía su edad. Tiene mucho temperamento. Yo la perdoné y aprovechamos para darnos un tiempo. Estamos en un ‘impasse’ aunque hablamos todos los días. De ahí a ruptura inminente hay un trecho.

– ¿Sus hija Luna verá este programa?

– Sí. Lo que pasa es que al principio no le gustaba que papá estuviera en la tele, porque al día siguiente va al colegio y los niños son muy malos a veces… Sobre todo si son ‘lauristas’ (risas).

–También estará en ‘El Debate de GH’.

– Nunca he sido un colaborador al uso pero llevo en la sangre ‘Gran Hermano’, así que estaré todos los domingos.

– ¿Qué le pareció la primera gala?

– A todos estos concursantes que se presentaron diciendo que eran los más guapos, los más chulitos y los más perfectos me los pienso cargar a todos. ¿Cómo pueden decir eso? Si eres guapo te lo tendrá que decir la gente, no tú.