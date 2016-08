Las mujeres, excluidas del rodaje vasco de Juego de Tronos

Chasco femenino en el rodaje de Juego de Tronos en Euskadi. Los responsables de seleccionar a los extras han comunicado hoy que sólo reclutarán hombres y, por lo tanto, las chicas no podrán participar en las escenas que se rueden en Zumaia y Bermeo, los dos enclaves vascos elegidos por la productora de la serie para representar la ficción de Los Siete Reinos. La empresa responsable del casting, la firma malagueña ModExpor Internacional, transmitió la noticia en su cuenta de Facebook con un escueto mensaje. «Sentimos decir que no hay casting femenino en el Norte», informaban, al tiempo que comunicaban que hasta el próximo 5 de octubre no se conocerá la fecha en la que se llevarán a cabo las pruebas para seleccionar a los figurantes. El rodaje en Zumaia, en la playa de Itzurun y su conocido flysch, comenzará el 26 de octubre, y se prevé que dure cinco o seis días. Las fechas de la grabación en Bermeo no han sido anunciadas todavía.

La participación femenina en la serie, no obstante, sí será posible en los distintos trabajos que se llevarán a cabo en Zumaia para acondicionar la zona y preparar el rodaje, según las primeras noticias. El 5 de septiembre, en este sentido, se podrá acceder a la bolsa de empleo que la productora ha creado para «participar, trabajar y ayudar durante la producción de Juego de Tronos», es decir los trabajos para preparar el atrezzo o participar en las labores de seguridad. Para acceder a estos puestos será necesario acercarse a la Alondegia, en la localidad guipuzcoana de Zumaia, entre las once de la mañana y las cinco de la tarde, ya que ese día se entregará un formulario cuyos datos examinará la productora para seleccionar a sus trabajadores.