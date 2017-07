«Nuestro nombre transmite la energía que tenemos en los directos»

El Festival Internacional de Jazz de Getxo suele dar cancha a los grupos españoles en su serie ‘Tercer Milenio’, que se desarrolla con entrada libre a las 7 de la tarde en la Plaza de la Estación de Algorta. Han sido cinco los grupos elegidos, uno por jornada, y el domingo 2 de julio cerrará este escenario el quinteto madrileño The Machetazo, que presentará su primer disco, titulado ‘1290 Prospect Place’ y publicado por el sello guipuzcoano Earrabal.

Sus cinco miembros han estudiado en el prestigioso Musikene donostiarra, pero desarrollaron este proyecto conviviendo en Nueva York, en Brooklyn, precisamente en la dirección que nomina su ópera prima. «Todos los integrantes estudiamos el grado superior de jazz en San Sebastián y decidimos ampliar nuestros estudios con un máster en Holanda, el cual incluía la estancia de cinco meses en Nueva York», explican en su página de Verkami, en la que colgaron un proyecto de microfinanciación (crowdfunding) que recaudó 2.380 €, más de los 2.000 presupuestados (por mil euros ofrecían un bolo en cualquier parte de ‘la península Ibérica’, y por 1.500 en cualquier sitio del ‘territorio español’, o sea contando los archipiélagos, Ceuta y Melilla; nadie se convirtió en mecenas de esta atractiva proposición, por cierto).

The Machetazo abundan en la promoción en la ‘idea fuerza’ de que su estilo combina rock y jazz. No obstante, oyendo su música por abajo y por arriba en repetidas ocasiones, el rock no se percibe tanto y el uso de su nombre parece más bien una etiqueta utilizada para quebrar prejuicios estilísticos.

Antes de su concierto en el 41º Getxo Jazz, departimos con el baterista del combo, Mikel Urretagoiena (Ordizia, 1991), un guipuzcoano residente en Madrid.

The Machetazo. Nombre poco jazzístico, ¿no? ¿Por qué lo elegisteis? Vuestra música no es agresiva, ¿verdad?

Sí, todos nos lo dicen. Lo que queremos transmitir con este nombre es la actitud y energía que tenemos en los directos, en los cuales no dejamos indiferente al oyente. También refleja, en cierto modo, las influencias del rock y por supuesto del jazz.

Oyendo el disco no se notan tanto los influjos del rock.

Como he comentado, las principales influencias provienen del jazz y el rock, aunque también hay otros estilos implícitos al tener cada componente del grupo un background distinto.

Los cinco estudiasteis en Musikene, os juntasteis en Nueva York, y ahora os basáis en Madrid. ¿Cuántos vascos hay en la alineación?

Yo (Mikel Urretagoiena, batería) soy el único vasco entre los miembros de The Machetazo. Dario Guibert (contrabajo) es de Alcalá de Henares, Jorge Castañeda (piano) y Nacho Fernández (guitarra) son de Madrid, y Dani Juárez (saxo tenor) es de Talavera de la Reina. Hoy por hoy, los cinco residimos en Madrid.

Una maldad: ¿Alguno de vosotros ha sido mejor que algún profesor que os ha dado clases en vuestras diversas escuelas?

Como suelo decir, todas las personas somos diferentes y tenemos mucho que aportar a la música.

Presentad al lector el CD ‘1290 Prospect Place’ (Errabal), por si lo quiere comprar al acabar el concierto de Getxo.

‘1290 Prospect Place’ es un disco que cuenta las experiencias vividas en nuestra casa de Brooklyn, Nueva York. Hemos decidido contarlas como mejor se nos da: a través de la música. El álbum está compuesto por ocho canciones: cuatro compuestas por Nacho Fernández, tres por mí (señala Mikel Urretagoiena), y una por la mano de Dani Juárez.

¿Cómo será el concierto del domingo en el 41º Getxo Jazz?

Repasaremos el disco, aunque tendremos más libertad para explorar nuevos lugares al disponer de más espacio para la improvisación.