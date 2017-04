Atiborrado de antibiótico

Se evitó el desastre por profesionalidad y con un par. Con el concierto ya acabado, cuando cientos de personas habían hecho mutis, Orozco dio un inesperado segundo bis en solitario y en él pidió disculpas a quienes pensaran que había cantado poco esa velada en el Euskalduna, alegó «pero te juro que no se puede hacer las cosas con más corazón y más amor», ironizó soltando que «perdonad que hable mucho, ¿eh?, es por cantar poco, ja, ja, ja…», y adelantó que estaría actuando en agosto en fiestas de Bilbao (lo hizo hablando con una participante de ‘La Voz Kids’, a la que subió a escena y le prometió que ese verano cantarán juntos en Bilbao.

En efecto, el para entonces triunfante Antonio Orozco era consciente de que había actuado en el filo (de su salud y sus facultades), pero que había salvado la papeleta. No en vano, curándose en salud, antes de empezar avisó de que andaba esta semana arrastrando una gripe y que había sopesado anular la cita, pero pensó que «antes de suspender el concierto, que me saquen con los pies por delante». Y pidió al respetable, al que trataba de usted, como Dios manda, «que canten conmigo fuerte, que me va a hacer mucha falta».

Pero a la postre libró el listón y superó los hándicaps tanto personales y físicos de su persona como los generales y puramente técnicos del colosal recinto. El tío tenía gripe, reconoció que había salido atiborrado de antibióticos para torear la suspensión, sufría de sudoración y le sobrevinieron algunos ataques de tos (en una ocasión se alejó tanto del micro que siguió sonando la voz y no nos atrevemos a sugerir que había playback porque quizá prestos le cubrieron con sus coros sus escuderos: y esta es otra, iban a estar siete en escena y sólo salieron seis, dejando casi todo el rato huérfano al teclado dispuesto en el escenario –¿repasando ahora la grabación de la entrevista dijo que siete, a ver si el que se puso malo era el teclista?-). Además arrastraba una carraspera añadida a su proverbial ronquera, y leía sin disimular las letras (casi todas) de un teleprompter sito en el suelo (se sentiría inseguro por el gripazo, suponemos).

Además, para no variar, el Euskalduna sonó saturado y crepitante, estuvo muy mal ecualizado, las luces resultaron escasas y opacas, la pantalla de fondo resultaba tan pobre y pequeña que a menudo se difuminaba, y encima alguna vez también le falló el teleprompter.

¿Y saben qué? A pesar de todo, el orondo y por momentos almibarado Orozco luchó contra los elementos y logró triunfar en un concierto donde tuvo (casi) todo el tiempo al público en pie, coreando, dando palmas, y filmando con sus móviles. Qué fuerte. El bolo en total duró 139 minutos para 20 temas en gradación, y si se le quitaran 8 minutos del discurso de su hijo Jan para que mandáramos un sms con un donativo al hospital San Juan de Dios (también estaban su hermano Marcos, de 29 años, a la percusión, y su esposa Marta, la madre de sus dos hijos, en el patio de butacas), y el segundo e inesperado bis (muchos estaban saliendo y se sentaron de nuevo en otras localidades que no correspondían, así pasamos de la fila 21 a la 7 o así), un bis de casi media hora para tres temas de él a solas con la guitarra acústica y una cháchara propia de monologuista en la que apenas se le entendía al hablar, pues aún el sabor de boca final habría sido mucho mejor.

Orozco triunfó a pesar de su salud renqueante (a la postre, quizá por la sudoración, la medicación y los saltos que daba, se le vio más suelto) y de los inconvenientes técnicos (mal sonido, sin pegada ni profundidad ni ecualización tanto en la fila 21, donde estuvimos casi todo el show, como en las delanteras, que nos lo confirmaron algunas fans). Sí, Orozco triunfó, nos hizo reír sin buscarlo demasiado, espoleó a sus fans que casi llenaron el Euskalduna (en la entrevista previa, en la que tosió a menudo, nos dijo que las entradas estaban a punto de agotarse, lo cual aparte de no ser exacto seguro que retrajo a no pocos posibles espectadores), cantó con dificultades, justeza y ronquera, y dirigió a la banda como un experto ejecutivo que reparte bonus de beneficios.

Vino, vio y venció desde el prólogo: a eso de las 9 y 8 minutos las luces del palacio se apagaron, el gentío gritó, los móviles se encendieron prestos a grabar y a disparar, entró en escena la banda con el cantante fortachón en plan ‘Los Soprano’, y la ovación medró sin él abrir la boca, posando en el centro. Arrancó el concierto ‘Mírate’, en plan Manolo García cachas e incluido en el disco que venía presentando, ‘Destino’ (15), y hubo bastantes cotas importantes: como el segundo tema, ‘Llegará’, un pop redondo a lo Nena Daconte con estribillos coreados a pulmón (toda la peña en pie y dando palmas, qué locura, quizá la cima de la cita), un ‘Pídeme’ popero y espacial con poca luz a la quinta, a la sexta –tachán-tachán- un ‘Devuélveme la vida’ (también conocido por Malú, con la que lo ha cantado a dúo) coreado casi íntegramente y en exclusiva por el gentío (momentos epidérmicos, oigan), un ‘Moriré en el intento’ espacial a lo Jared Leto, y estos cuatro títulos seguidos, arrasando entre el noveno y duodécimo tema: ‘Podría ser’, soul espacial con recitado a lo The National, lírica mesiánica, decenas de móviles filmando, y rematado por el barcelonés alejándose el micro, cantando a pelo, y regresando a él para acabar y recibir la enésima ovación aún más grande («ahora se lo ha ganado», juzgó el fotógrafo Azpiazu); ‘Temblando’, competitivo y comercial a lo Manuel Carrasco; la eléctrica intercomunicación con el gentío en la muy El Último De La Fila ‘Te esperaré’ (la de ser o no ser, querer o no querer); y ‘Se marchó’, con el empuje del mejor Dani Martín.

Dos bises

Orozco prosiguió presentando largamente a la banda, colando guiños a los White Stripes y buscando los coros onda reggae ‘ioooo’ durante el dilatado hit ‘Qué me queda’, y para despedirse alcanzó otro hito moruno a lo Manolo García con ‘Pedacitos de ti’. Y añadió dos bises: el primero con banda y su hijo de proselitista caritativo antes de ‘Mi héroe’, y luego las mejores ‘Mi suerte fue encontrarte’ (brit pop a lo Keane paradójicamente sin piano y con la gente en pie y danto palmas, para no variar), y ‘Lo que tú quieras soy’, otra vez a lo Jared Leto creciente.

Y saludaron todos, el cantante, la banda y el hijo Jan (entonces eran siete en escena, sí), y ante la insistencia Orozco regaló un segundo bis de 26 minutos con mucha cháchara (a veces divertida, pero generalmente ininteligible por lo mal que se oía), con tres canciones con él a la acústica sentado en un taburete: ‘Abre la puerta’ (niña) de Triana, y dos suyas muy coreadas por la peña y que en el show en sí ya habían sonado en eléctrico: ‘Devuélveme la vida’, peor entonada por la peña en este bis, y ‘Pedacitos de ti’, también con menos pegada. Seguro que en fiestas de Bilbao repiten todos los espectadores del Euskalduna.