Mayoría femenina

Productivo viernes viendo y disfrutando de sendos conciertos de los que el público en pleno salió feliz y satisfecho. En ambos había mayoría de mujeres. A las 8.30 en La Cúpula del Campos, preparada con filas de butacas, las damas maduras, burguesas (ah, esos móviles de última generación con el que hacían fotos) y cultas de Bilbao atendieron, aplaudieron y elogiaron el concierto del pianista José María Vitier (La Habana, 1954), según la señora que presentó el acto, a la sazón su esposa, «uno de los grandes concertistas de Iberoamérica», autor de más de 60 bandas sonoras de películas.

Ante más de media entrada, apoyado esporádicamente por visuales (estampas cubanas, extractos de películas como ‘Fresa y chocolate’ y ‘El siglo de las luces’, y los cuadros de su citada esposa, Silvia Rodríguez Rivera), en solitario apostado tras un piano de cola, Vitier dio un culto, virtuoso, diverso (mestizo) y entretenido recital de 13 piezas en 85 minutos, con todas las partituras (las tenía dentro de la testa, pues se las sabe de memoria) originales suyas, exceptuando la primera y última piezas, que también las arrastró a su terreno. La inaugural fue un «divertimento» a partir de ‘La comparsa’ de Lecuona, con jazz, clásica y cubanismos a lo Bebo Valdés, y la de clausura, en el bis, el standard ‘El manisero’, que tornó estilista y artificioso, primeramente vía clásica y a luego zambulléndose en el jazz.

José María Vitier en su primer parlamento. / O. Cubillo

Vitier, en la primera ocasión que actuaba en Bilbao (ya había estado antes para alguna conferencia sobre cine), tuvo la gentileza de presentar todos y cada uno de los temas de lo que definió como «un recorrido necesariamente sintético y breve por más de 40 años de carrera». Divulgativo e inteligible en el discurso, nos ilustró sobre la influencia del romanticismo europeo entre los pianistas cubanos de la segunda mitad del siglo XIX (el danzón ‘Deseos’, donde al acabar se le notó el esfuerzo físico, la entrega emocional), y por el principio se mezcló mucho con el ragtime de Nueva Orleans: en la contradanza ‘Tarde en la Habana’ (este era el título del programa), o el jazz latino que prefiere llamar jazz cubano de ‘Tempo habanero’ (en cuya introducción explicó la «empatía» u osmosis que existe entre el danzón cubano y el jazz de la Luisiana).

También se refirió a un romance temprano, al que compuso ‘Tus ojos claros’, «una canción de amor que escribí para mi novia cuando era estudiante, y se dio a conocer porque primero la hizo Silvio, luego Pablito…», y de seguido alcanzó el cénit con el romanticismo gótico de ‘Ritual’, ilustrado por los cuadros de su esposa -¡que era la chica de los ojos claros!- en animaciones ideadas por su nieto mayor, Adrián Vitier. Pasó por el cine, ‘Preludio de Sofía’ de ‘El siglo de las luces’ y la inspiración brasileña «que ha sido tan importante para mí»; ‘Danzón imaginario’ para la película mexicana ‘Danzón’; y el tema central de ‘Fresa y chocolate’, recibido con mayor expectación y atención («una película que trata sobre el derecho de lo diferente a existir, algo que está en plena vigencia», alegó el artista).

No obstante, lo mejor de la parte postrera del recital pianista fueron estos tres títulos: ‘Pulso de vida’, grande y romántico, «a piano solo es más íntimo, es un tema autobiográfico, como todo lo que hago; lo hago de corazón y espero que llegue a otro corazón»; la contradanza ‘Festiva’, que de la clásica evolucionó al jazz; y ‘Oración por Cuba’, dedicada a «la Virgen de la Caridad del Cobre, que es nuestra patrona», intensa, urbana y jazzer. Muy bien Vitier: cercano, transversal, docto, polivalente…

Ambiente de festival

A las 10.15 salieron a escena en el Kafe Antzokia Sidonie(Barcelona, 1997), que agotaron las entradas esa misma tarde en la venta anticipada, antes de que se abriera la taquilla. Regresaban con su disco ‘El peor grupo del mundo’ (Sony), y también entre el público había muchas mujeres burguesitas, éstas más jóvenes, cantarinas y bailongas, y también pertrechadas con móviles, como en Vitier. Las chicas estaban en las barras, en el anfiteatro… por doquier. Tanto ellas como ellos disfrutaron con toda lógica del concierto de los también burgueses (lo han dicho ellos, no lo niegan) Sidonie, de 20 canciones en 105 minutos, hora y tres cuartos centradas donde apenas divagaron y se dedicaron sobre todo a servir canciones en quinteto (el trío fundador más dos músicos a sueldo: Edu a las teclas y Víctor a la guitarra), con mucha interacción con el gentío y un cuidado del repertorio evidente en el arranque impactante con estas cinco canciones: la inteligentemente halagadora ‘Os queremos’, la beatlenianamente lisérgica ‘Nuestro baile del viernes’, la coralmente enganchantes mediante los ah-ah-ah ‘Costa azul’, la popera a lo Lory Meyers ‘Sierra y Canadá (Historia de amor asincrónico)’ (muy mejorada y endurecida respecto al disco), y ‘Fascinado’, con el gancho de los coros arreglistas de fa-fa, el aire de fiesta y versos de aviso como «y aún somos jóvenes» (ya ven qué generacionales siguen siendo Sidonie).

Antes de la sexta canción habló por primera vez el líder, Marc Ros, al que desde el anfiteatro le veíamos rejuvenecido, cual Paul McCartney pipiolo. Sabía que tenían el partido ganado y el peligro era divagar y dispersarse, pero esta vez lo evitaron. Halagó irónico Ros: «El peor grupo del mundo en la mejor ciudad del mundo», y cantó una soulera ‘Siglo XX’. Flacos, dinámicos y saltarines sobre las tablas, ágiles y provocativos, Sidonie fueron alternando psicodelia asumible (inteligible), ritmos moderadamente bailables, mucho gancho vía los Beatles (‘Atragantarnos’, ‘Los coches aún no vuelan’ con Ros a solas y ese falso sitar robado según se autoinculpan cuando grabaron en los estudios Abbey Road), himnos generacionales (‘Por ti’, una de las cimas de la parte central) y brindis con el respetable antes del descarado karaoke con los carteles dylanianos en ‘No sé dibujar un perro’.

Después de esta, de la 12ª a la 14ª enlazaron una terna estupenda con ‘El peor grupo del mundo’, algo planetario él, ‘En mi garganta’ con esos «te quieroooo» exhalados a pulmón por las chicas y con el baterista Axel bailando encima de su instrumento, más ‘Fundido a negro’, cuando Marc Ros subió a cantar entre el público, subiendo al anfiteatro. Tras una dupla muy Oasis (‘El bosque’, espero y lisérgico, con estiramientos roquistas, y el adiós con el pop más alegre ‘Carreteras’, «que va sobre vosotros», aclaró Marc al respetable), llegó el bis, otro subidón emocional, puro festival, con el grupo en sexteto, pues hasta se coló un pipa a la pandereta.

Para el bis Sidonie reaparecieron con camisetas blancas, cada uno del peor cantante, teclista, etc., del mundo (el bajista Jesús Senra, siempre de oveja negra, llevaba una camiseta negra). Cayeron cuatro canciones. Se pusieron hippies y guitarreros a lo Hola A Todo El Mundo en ‘Instrucciones para construir un submarino’ («sobre el maravilloso mundo de la pareja», explicó Mar, que tocaba un ukelele). Subieron a la cima con ‘Un día de mierda’, coreado por todo el mundo y con Marc recorriendo a hombros el mar de gente. Estupendo les quedó el rock ‘El incendio’, una fiesta supersubmarina con los coros de ‘ardeee’. Y el adiós definitivo lo dictaron con ‘Estáis ahí’ (de su anterior disco, rematado con los bailes y saludos postreros (incluso firmaron algún CD que les tendían las fans) mientras sonaba ‘En tu fiesta me colé’ de Mecano, lo cual nos hace rememorar que el quinteto salió a escena formando un círculo de ánimo y de amigos mientras sonaba el ‘Loser’ de Beck y que en arreglos de sus canciones desperdigaron guiños (o robos) a los Doors, Iron Butterfly o los Who. Conciertazo, oigan. Fiestón, sí.