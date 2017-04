Dos llenazos

Dos conciertos internacionales, protagonizados por sendas leyendas del rock and roll, agotando las entradas este fin de semana en el Satélite T deustoarra. Hay que congratularse porque los promotores locales asuman el riesgo (Undercover el sábado noche y Noise On Tour el domingo por la mañana) y porque la afición responda y llegue a agotar el taquillaje en la venta anticipada. De hecho, no pocos espectadores repitieron en ambas veladas (Almudena, María, Alfredo, el empático Pato…), en ambas citas hubo gente que no pudo entrar (medio centenar de rechazados el sábado, cuando se agotaron las entradas en la anticipada), y también se repitieron no pocos aspectos musicales en los dos bolos: piezas instrumentales, los líderes soplando la armónica, sendos bateristas adornándose en los gestos, bandas de acompañamiento de otra nacionalidad (italiana el sábado, mexicana la base rítmica del domingo: The Godoy Twins –«Viva México, viva España», deseó el bajista-), pogo en las primeras filas y satisfacción general al acabar.

Venga, al lío. El sábado actuaron The Fuzztones (Nueva York, 1980) con una alineación que rectificaba toda la información oficial previa (desde la de la web oficial hasta la del promotor): arribaron en quinteto en vez de cuarteto, y faltó la organista, Lana Loveland, esposa del líder Rudi Protrudi, que se quedó en casa cuidando al bebé. Ah, Rudi tiene 64 años pero se halla en forma estupenda: alto y delgado, con melena ramoniana, guapo de ojos claros (por cierto, hizo ojitos con una fan de vanguardia), sobrio bebedor de agua (aunque preguntó una vez cuántos se habían drogado, y como nadie levantó la mano, replicó sorprendido ¿sólo yo?, pero seguro que no se había metido nada y que estaba actuando).

The Fuzztones, el líder Rudi Protrudi (64 años) soplando la armónica. / ÓSCAR CUBILLO

Respaldado por esos cuatro italianos 30 años menor que él, unos flacos pintureros con chalecos vaqueros, rímel, collares de colmillos y así (¡y el baterista según percutía reptaba por los tambores como Spiderman!), Rudi cantó, sopló la armónica y tocó la guitarra en una cita que arrancó con 42 minutos de retraso y acabó 24 minutos por encima de la hora esperada, o sea que se saltó los límites por arriba y por debajo. Fue un bolo de 102 minutos para 24 piezas, contando la repetida: el instrumental 'Blues Theme' de Davie Allan & The Arrows que sirvió para abrir sin Rudi en escena, a solas el cuarteto itálico demostrando dominar su tarea con redaños y conocimiento, y el mismo instro para cerrar a modo de coda, ya con el líder, en quinteto, cruzando los dos mástiles en los estertores del tema para imitar el logotipo de guitarras en aspa rematadas por una calavera que designa a The Fuzztones.

Concretando digamos que la cosa empezó por todo lo alto, se atascó un tanto por el luengo ecuador y remontó en la parte postrera para explotar en el bis. Por el arranque The Fuzztones dieron en la diana con pelotazos como el garajero y armonicista '1-2-5' de The Haunted, el garajero, agitador y original 'Bad News Travels Fast', o el fantasmagórico al gusto de Tim Burton 'Ward 91' (este es el clip de época, en el manicomio). Pero a partir del séptimo tema los humores lisérgicos más pausados, ambientales y ácidos fueron imponiéndose en el repertorio, en todo momento ejecutado con empaque por el quinteto: 'Don't Speak Evil Of The dead', la melodramática 'Nine Months Later', la fantasmagóricamente barroca 'Marble Hall', la sicodélicamente mod 'Fear'…

Por ese pasaje misterioso sólo se coló un fogonazo, su hit 'She's Wicked', que provocó pogo muy femenino y que fue la segunda vez en que Rudi sin voz casi se quedó. Pero desde la 16ª canción hasta el final (perdón por la precisión si parece pedante, ¿eh?) se volvió a elevar el listón con blues austral vía The Scientists ('Charlotte's Remains'), jams guitarreras ('Black Lighting Light'), riffs de peso pesado ('Gotta Get Some', que es un cover de The Bold, vemos ahora en Google) y, por supuesto, el bis, que tardaron tres minutos en conceder y protagonizado una dupla versionera y restallante de los Sonics como núcleo… nuclear: 'Cindirella', colosal, brutal, el pináculo del bolo, y 'Estricnina', coreadísima y generadora de un pogo que se esparció por todo el local. Muy recomendables estos Fuzztones italoamericanos, que seguirán de gira española hasta el 30 de marzo.

Recién duchados

Y el domingo por la mañana, con pinta de recién duchados (como el que suscribe) salieron al tablado del Satélite T Deniz Tek, guitarrista nativo de Detroit criado en Australia, fundador de los míticos Radio Birdman (Sidney, 1974) y pionero forjador de la alta energía mundial, más sus dos escuderos rítmicos mexicanos, Los Gemelos Godoy (Dios, el baterista era espectacular e irradiaba pegada incluso en la sombra de la pared) y el ilustre invitado Keith Streng, o sea el guitarrista de los Fleshtones (Nueva York, 1976). El bronceado Deniz tiene 64 años, se conserva bien y curra de médico, y Keith tiene 61 tacos y es un juergas flacurrio y saltimbanqui: se dio cuenta de que Pato vestía en primera fila una camiseta de los Fleshtones, sonrió y se tiró el bolo haciendo el mongui para él: patadas al aire, brincos, vueltas sobre sí mismo, su guitarra con purpurina volando…

Deniz Tek y los suyos arribaron al final de su gira española y en 24 horas dieron tres bolos: sábado noche en León, domingo por la mañana en Bilbao, y por la tarde en Irún. Su gira española de siete conciertos (ayer domingo con sesión doble) en seis días sin descanso sirvió para divulgar su disco 'Mean Old Twister' (Citadel, 16) y en las 'Rabba Rabba Hey!' del Satélite T oficiaron con pinta limpia, profesional y formal, madrugadores y como recién duchados, ya se ha dicho. En 57 minutos suministraron 15 canciones y hubo mucho rock and roll pesado pero ágil, sin olvidar las aportaciones del repertorio de Radio Birdman: por ejemplo el inaugural 'Breaks My Heart' y la despedida del bis con 'Hand Of Law', coreada por el excitado personal.

Las guitarras sonaron con decisión y poderío australes: a lo New Christs ('Workingman's Shoes'), como unos Lime Spiders lisérgicos ('Can Of Soup'), o a modo de blues blindado híbrido entre los Cosmic Psychos y Birthday Party ('Big Accumulator', cantada por Streng). Además sonó algún instrumental (surf pistolero el del novedoso 'Comanche'), blues abstracto ('New York Confidential'), rock sobrio engarzado con el Nuevo Rock Americano a lo Steve Wynn (las guitarras de largo desarrollo en 'Bother John', que es una versión de The Visitors), el 'Never Grew Up' de los Fleshtones (garaje cantado por Keith, cómo no), y por el epílogo punk-rock melódico pariente de los Ramones adultos ('Blood From A Stone').

Como sufrieron problemas técnicos al final (lo que deslució la versión del 'Shot By Both Sides' de Magazine), se dejaron tres canciones previstas en el tintero del setlist, pero el sabor de boca dejado a la afición fue bueno, así que no pasa nada.