Mente y músculos

Como casi siempre que hacemos doblete, velada intensa la del viernes. Arrancamos a las 8 en la casi llena Sala BBK, reconvertida con mesitas y velitas y barra por el Bilbaína Jazz Club y patrocinada por el 10º Ciclo 1906, una marca cervecera. No se nos líen, ¿eh? Oficiaba el trío del pianista y matemático Aaron Parks (Seattle, Washington, 33 años), cuyas líneas melódicas flotantes, minimales, neoclásicas e improvisadoras se asociaron con estilo a las aportaciones percusivas del baterista negro y veterano Billy Hart (Miles Davis, Wes Montgomery, Oscar Peterson, Clark Terry... ¡y qué duro le pegaba cuando quería) y del espigado contrabajista Ben Street (John Scofield, Danilo Pérez…).

Aaron Parks trio. / E. C.

Aaron Parks, dotado de un aura serena como de practicante de yoga, asociado a influyentes jazzmen de las recientes generaciones como Joshua Redman, Kurt Rosenwinkel o Terence Blanchard, fue el foco casi constante de una sesión de hora y media para una decena de piezas (¡glups, perdimos las notas!), entre ellas varias de su último álbum, ‘Find The Way’ (ECM, 17; ¡en Europa salió justo este viernes!), caso de ‘Song For Sashou’, ‘Adrift’ o la del bis, la que lo titula, una balada que Aaron Parks conoce de toda la vida, cantada por Rosemary Clooney y arreglada por Nelson Riddle.

Como no encontramos las notas les contamos de memoria que fue un set que se dejó llevar, a veces por parajes gélidos como el del E.S.T. (Esbjörn Svensson Trio), que imaginó pasajes de bandas sonoras imaginarias y retumbó clásico como Beethoven, que a veces sonó a Michel Camilo improvisando, otras se inspiró en Gershwin y otras se coló en el club nocturno (con escobillas del rudo baterista), y cuya formulación general de minimalismo, matemática, improvisación y cercanía hasta sólo rozar, acariciar, resultó mucho más cálida, humana y humilde que la de Brad Melhdau.

«Mi hijo... mi corazón»

Los Chicos. / E. C.

Luego, tras abrevar en Ledesma, a las diez ya estábamos en el Kafe Antzokia, para catar un pack doble de rock and roll físico que pretendía entrar en danza, más que en trance, junto con el respetable mixto y propenso al lío. Abrieron plaza Los Chicos, madrileños. En unos 50 minutos y docena y media de coplillas (seguimos sin notas) sufrieron del mal sonido (mate, sin empaque y a volumen insuficiente) y un par de tirones musculares que dijo haberle sobrevenido el dinámico cantante (subía a la columna, escalaba a los bafles, bajaba a bailar entre la peña, ponía poses con sus compadres también dinámicos y al final hasta nadó en seco como si fuera el cantante de los Fleshtones), el elegante y espigado Antonio: sombrero de cowboy, botas blancas, chaqueta blanca con parches de tahúr, camisa country, barba y melena…

Los Chicos son cinco, rulan desde el año 2000 y, botando incansablemente como muelles, sudando sin parar y dándole al frasco en cuanto paraban de tocar (¡botella de vino a morro!), facturaron un rock and roll juerguista y angloparlante (la palabra party, o sea fiesta, fue la más repetida en títulos tipo ‘War Or Party’, ‘Party Boogie’ o ‘Party Train’). Partiendo de la escuela del sello Crypt (ah, esas enseñanzas de los Raunch Hands) han alargado sus tentáculos hasta la actualidad del hillbilly asesino (un par de veces apuntamos en el papel LSS, por los Legendary Shack Shakers), y dejaron escapar cierta enjundia high energy, ora vía los australes Radio Birdman (no sólo por el parche de estos que lucía Antonio en su pinturera americana perfecta para Las Vegas) ora vía los yanquis pioneros MC5 (el jaleo) y los Stooges de Iggy Pop (el ambiente hirviente y el popurrí que se cascaron uniendo ‘TV Eye’ y ‘1969’, momento donde fueron pasto de móviles y fotógrafos por tirarse por el suelo entre la gente y tal).

Los Chicos lo dieron todo, acabaron con la otra versión del lote, el ‘Professional Againster’ de los New Bomb Turks (otros de la cuadra, ejem, de la escudería Crypt Records), pero pena que la mala acústica aplastara su pegada.

También arrancaron con mal sonido, por mate y sin magia, los cabezas de cartel, los Dictators NYC liderados por su cantante Manitoba. Pero a la cuarta canción, ‘Pussy And Money’, precedida por el discurso de que «en América siguen mandando los viejos blancos» (como ellos, ya nos imaginamos), la cosa hizo click, el volumen se levantó al instante y el brillo sónico dibujó sonrisas en las caras de los espectadores: unos 200, y es que esta formación viene cada año y además recala en ciudades cercanas como Vitoria (hoy sábado 22) y San Sebastián.

Su bolo fue de 74 minutos para unos 16 temas. Manitoba, un tipo que adora los gimnasios desde siempre y que no bebe (rechazó una cerveza que le ofreció un fan una de las numerosas veces que bajó entre el público), tiene 63 años y dosificó esfuerzos mediante pausas (a veces pitadas por la peña, que se dio cuenta) y discursos varios: el de que estudió español tres años en la escuela antes de ‘Weekend’ (ese lo sabíamos), el de que le encanta el modo en que se les ama en el Basque Country (también lo suelta siempre), que en Europa se apoya más el rock and roll y que los jóvenes americanos pasan de él, que los Dictators lo fundaron él y el guitarrista Ross The Boss hace 44 años, y que le gustaría venir cada año de gira, ya sea con el nombre de Dictators NYC o de Manitoba, pues siempre es el mismo espectáculo (ya lo sabemos), pero que hay «una gente» que no les permite usar el nombre de los Dictators (ya, el dueño del nombre, el bajista Andy Shernoff).

La música fue lo de siempre, lo esperado, con mucho culto al riff de las guitarras (‘Baby Let’s Twist’, ‘The Next Big Thing’), marcialidad escénica (la inaugural ‘Master Race Rock’, con trasuntos de desfile de Manitoba y poses belicosas de los tres mástiles: a la otra guitarra iba otro neoyorquino ilustre, Daniel Rey, colaborador y productor de los Ramones), comunión con la masa mixta (Manitoba les espoleaba y le coreaban manos en alto, descendía del escenario y les tendía el micrófono, y las muchas mujeres le seguían el rollo; a Pato una chica desatada le reveló que el que más le gustaba del grupo era el baterista, JP Thunderbolt, el tercer miembro original del quinteto), un poco de protopunk, pizcas de alta energía, maneras de rock de estadio (los Dictators fueron grandes en los 70, pero a la larga la suerte les fue esquiva), hard rock (‘Haircut And Attitude’, de Manitoba’s Wild Kingdom, un grupo que montó luego su cantante), himnos que pusieron a la peña a corear hasta mostrar las amígdalas (el idiosincrático ‘New York, New York’ –de Manitoba’s Wild Kingdom también-, un ‘Stay With Me’ que fue el más coreado por las chicas –beibe, beibe, beibe… ma ma ma ma heart is calling…-, o un ‘Who Will Save Rock And Roll?’ que fue la cima de la cita) más una versión para acabar (la esperada ‘Kick Out The Jams’ de MC5, la otra pieza que puso como loca a la masa).

Todo discurrió con el protagonismo absoluto de Manitoba, con gorro del Bronx, collar de Nueva York, pantalones de béisbol y varias chupas de las que se fue despojando, hasta enseñar sus brazos musculosos y tatuados; en uno de ellos figuraba el rostro de un chaval y las letras rezaban en castellano: ‘Mi hijo… mi corazón’.

Acabó el show y todos dijimos lo mismo: que nos sabemos lo que va a pasar, que siempre hacen lo mismo, que Manitoba es un crack, y que si no hay nada mejor el año que viene volvemos a verles.