¡Nunca fallan!

Sábado noche, cuarta y última de las jornadas del 'Basque Fest-Rock City 2017', los conciertos albergados en el Kafe Antzokia esta Semana Santa en colaboración con las instituciones públicas. Como ya va siendo tradición en el Antzoki en estas fechas, oficiaron los madrileños Sex Museum, insobornables e incombustibles, pues ya van dos años estirando su gira de los 30 años y a veces mostraban el logotipo de Malasaña 1985. En un local con más de media entrada, bajo unas visuales retro y bastante surrealistas, este entramado familiar (Fernando Pardo a la guitarra, su hermano Miguel a la voz y su esposa Marta al órgano: «nuestro músculo izquierdo, corazón y cerebro, sin ella lo habríamos dejado», elogió en público el hacha) enloqueció a los presentes (esa agitación mixta en las primeras filas) a lo largo de un bolo, un show, un combate de rock de 106 minutos y 19 pildorazos.

Urgentes (la velocidad), ansiosos (el nervio y los nervios), lisérgicos (la psicodelia audio visual), clásicos (por históricos desde 1985, por sonido y estilo anclados en los 60-70s), pintureros (esa estética flacurria, esas melenas lacias, esas piernas largas) y dogmáticos (el gran rock que el predicador Fernando Pardo postula en discursos y sermones idiosincráticos y tribales, ora irónicos, ora desafiantes), Sex Museum se adentraron en la jungla oscura y humeante que era el sábado el Kafe Antzokia pertrechados con una panoplia rítmica y variada: versionaron a Magazine ('Shot By Both Sides'), montaron la bulla con su usual número híbrido entre Deep Purple y los Beastie Boys ('Smoke On The Party', con un invitado especial, Peón, de Def Con Dos, que «está acabado» según chilló Fernando Pardo, también –recoredemos- parlanchín en Los Coronas y Corizonas, donde comparte alineación con otros dos miembros de Sex Museum: Javi Vacas al bajo y Loza a los parches), lanzaron guiños al universo mod ('Enjoy The Forbidden'), alearon lo industrial con lo gótico ('We Can Move'), facturaron rock danzón ('Wassa Massa'), y ampliaron la alineación hasta el sexteto pues casi todo el bolo se celebró … ¡con dos baterías! Parecieron más cerca del Miguel Ríos del 'Rock N Ríos' que de The Cherry Valence, y además de Loza baqueteó el fornido ecuatoriano Jota Armijos (amigo del grupo, colaborador y suplente habitual).

Entre las cimas de su hirviente y abrasiva (al cuerpo y alma) actuación sabatina señalemos el hard rock 'Two Sisters' ('Dos hermanas', las hijas de Fernando y Marta, temazo que fue un hit de su época más purpleniana), el rock lisérgico entre Monster Truck y Steppenwolf 'Can You Stand My Love' (el primer tema a dos baterías), el rock bravío 'I'be Lost My Faith', un riff acedecesco cruzado con el poderío de Monster Magnet en 'Flying High', y ya en el largo bis un 'You' con propulsión post-punk a rebufo de los Black Halos, una sincera versión de 'Unidos' de Parálisis Permanente (con la peña coreando brazo en alto) y el adiós con el garajero 'Where I Belong' (a pesar de que al principio sonó a rayos, que lo interrumpieron, que lo alargaron demasiado, y que le colaron coros nananás de las mil danzas).