Ghost: «Crecimos viendo películas de terror sobre el demonio»

El rock siempre ha tenido debilidad por el diablo. Y para perpetuarla en lo filosófico y lo teatral surgen bandas como Ghost, anónima formación sueca que lleva casi una década oficiando un culto oscuro a base de riffs de heavy metal, coros eclesiales, teclados góticos, baladas épicas, adhesivas melodías pop y letras sacrílegas salpicadas de alusiones al maligno en sus distintas encarnaciones. De Behemoth a Beelzebub pasando por Belial, Satanás o Lucifer.

Ghost teatralizan el asunto con una panoplia de cruces invertidas, pentagramas y símbolos alquímicos, un 'Papa Emérito' con protésica cara calavérica al frente y cinco músicos con máscaras de secta ocultista tipo 'Eyes Wide Shut' , denominados 'Ghouls sin nombre'. Y con apenas tres álbumes editados, 'Opus Eponymous' (10), 'Infestissuman' (13) y 'Meliora' (15) se han convertido en lo más excéntrico y luciferino que ha calado en el rock de proyección masiva desde Marilyn Manson. Con el autocalificado «Anticristo Superstar» americano comparte el portavoz del sexteto sueco Ghost (sea sumo sacerdote o demonio anónimo) modales exquisitos, querencia al romanticismo grotesco y un sermón antireligioso bien argumentado que le permite cuestionar su condición de banda satánica.

«Depende de con quién hables. Yo crecí escuchando música metálica y viendo películas de terror sobre el demonio, así que todo ese mundo me resulta familiar. En la cultura popular cristina lo satánico representa el mal y la religión y la Iglesia el lado bueno, pero no es tan simple como eso. Por lo que he leído y visto es más bien lo contrario. El cristianismo representa más el mal. La religiones jerarquizadas es una forma de control que ha causado mucho más daños a la humanidad que el satanismo, que siempre ha estado más relacionado con la intelectualidad y el pensamiento avanzado. Nuestras letras no hablan sólo de Satán eso es reduccionista, cuestionan las convenciones cristianas sobre el mal, hablando del amor y el odio, la manipulación, la debilidad humana».

Ganadores en 2016 un Grammy a la mejor canción de de metal ('Cirice', de su último álbum 'Meliora') y admirados por miembros de Metallica, Guns n Roses o Foo Fighters, la misa negra de Ghost se auguraba masiva en el BEC, pero oficiar en plena Semana Santa es complicado y los algo más de mil fieles que asistirán a su culto han sido trasladados a la sala Santana 27, donde esta noche tendrán que limitar una ceremonia teatral y pirotécnica concebida para grandes templos. «Esta gira es la más amplia y ambiciosa que hemos hecho, nos gusta evocar el ritual solemne de la Iglesia y su presencia divina , aunque en nuestro caso el propósito es que la gente lo pase bien. Y por ahora parece que lo estamos logrando».

Parodiando la sucesión jerárquica de la iglesia católica, Ghost asegura cambiar de Papa Emérito en cada álbum, pese a que parece ser el rockero sueco Tobias Forge quien ejerce de pontífice en la banda al punto haber excomulgado de su secta a «unos diez músicos». Expulsiones con demanda judicial de por medio que su interlocutor justifica. «Es difícil tener músicos que den siempre la talla en vivo. En Ghost el sonido está por encima de sus miembros. Al margen de la estética y las letras, en nuestra receta siempre ha tenido ingredientes del heavy y el pop. En el primer disco ya nos acusaban de no ser lo bastante metal o hard rock. No puedes gustar a todo el mundo».

El tour de más de 70 fechas con paradas peninsulares en Madrid, Barcelona y Bilbao toma su nombre de 'Popestar', EP con versiones de Echo & The Bunnymen o Eurthymics o Simiam Mobile Disco lanzado el pasado año como complemento del accesible 'Meliora' que les abrió las puertas del mercado americano que censuró la orgiástica portada de 'Infestissuman' (13).

Con su sonido accesible y cercano por momentos al profesional rock adulto de los 80 Ghost tienen tanto que ver como con hordas death-black metal nórdico de finales de los 80 y los primeros 90 como Depeche Mode, Roky Erikksson, Army of Lovers o sus vecinos de Linköping Abba a los que adaptaron en el anterior mini album de 'covers' 'If You Have Ghosts', que en 2013 les produjo el líder de Foo Fighters Dave Grohl. «Escuchamos todo tipo de música y estamos abiertos a todo. Nos gusta adaptar buenas canciones cuya letra tenga que ver con nosotros. Combinamos todos los estilos con los que crecimos y eso va del death escandinavo al pop sueco, el profesional AOR americano, clásicos como Bowie o Pink Floyd o el horror rock show de Alice Cooper o Kiss. Lo ponemos en el mismo paquete con un sentido de humor que ya apreciaba en bandas como Mayhem o Tiamat. La gente se tomó muy serio pero toda esa vanguardia noruega son ahora tíos muy agradables, intelectuales educados con largas barbas y un gran sentido del humor», argumenta el líder de Ghost, que ya ultiman para después de su gira un nuevo álbum de estudio. «Sera más apocalíptico que 'Meliora', que hablaba de una distópica sociedad moderna. Girará en torno a la idea de la muerte y la supervivencia».