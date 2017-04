Tercera de las cuatro jornadas del 'Basque Fest-Rock City 2017', los conciertos albergados en el Kafe Antzokia esta Semana Santa en colaboración con las instituciones públicas. Como este año, al contrario que en ediciones anteriores, no se interrumpe el metro a hora temprana, el viernes acudimos contentos y expectantes al Antzoki a ver el paquete doble abierto por los vizcaínos Mud Candies (cuarteto en la onda de Imelda May y con chica al frente) y encabezado por los madrileños The Limboos, que dieron un concierto más genial que el de hace dos años en el antxiki, en la sala superior más pequeña. El del viernes en la sala grande de abajo fue un show más impactante y sudoroso, más hipnótico e infeccioso, más negro y rudo, más cool y rockin', menos exótico y menos contenido y menos estilista, más Colin James y menos James Hunter (a quienes recuerdan en disco: no olviden chequear sus dos álbumes en Bandcamp).

El Antzoki se llenó para ver a Los Limboos y se rompió la pana desde los primeros instantes de su show de 21 variadas dosis en 82 minutos retros pero no puristas, vintage aunque no blandengues. Con el saxo barítono de Daniel Niño (pluriempleados en Ogun Afrobeat, en Los Saxos del Averno…), la batería justísima y rotunda hasta al tañer el cencerro de la bellísima (mejor pronúnciese en italiano) Daniela Kennedy (piernas largas desnudas, tacones altos, pantaloncito de cuero negro, transparencias en el top negro… y tacones fuera en cuanto se sentó detrás de los tambores para poder pisar el chaston y el bombo con libertad), el contrabajo del también reciente componente Santiago Sacristán y las dos guitarras (la del líder engominado Roi Fontoira, un dandi con guitarra y soul a lo Anaut o Eli Paperboy Reed, y la del barbado multiinstrumentista Sergio Alarcón, quien también se sentaba tras el órgano y entraba en trance cuando agitaba las maracas), la cosa echó humo desde el arranque y la única pena es que canten en inglés, se nos ocurre ahora al teclear.

Siempre grasientos, auténticos y bailongos (tacones fuera, también debieron pensar las numerosas muchachas que danzaban felices), sólo a veces fantasmagóricamente exóticos, The Limboos manejaron un genuino abanico de influencias. Señalemos sin intención de dar la chapa a nuestros lectores que abrieron marcando el swing como Colin James chocando con los Blasters ('Keep Your Hands'), de la misma resonaron a Louis Jordan ('Rockin'') y a Brian Setzer ('What I'm Saying'), idearon híbridos entre el Elvis del viva Las Vegas y Los Mambo Jambo ('Early In The Morning'; «vamos con un poco de tropicalismo ya, para ir ambientando esto» presentó Roi), destilaron rock steady delicado al gusto de James Hunter o Eddie Cochran ('I'm A Fool'), lanzaron guiños descarados al Professor Longhair ('Big Chef'), ejecutaron instrumentales tribales para frotarse los ojos ('Crazy Rhumba') y mambo para flipar ('Space Mambo'), y chulearon con mucho rollo en plan los Stray Cats del mellow saxophone ('I Need Your Love' cerrando el show, 'I Don't Buy It' abriendo el bis.

Los madrileños de gestación galaica repasaron generosamente sus dos LPs ('Space Mambo' de 2014 y 'Limbootica' de 2017; ¿aún no han mirado su Bandcamp gratuito?), adelantaron un tema descartado para su reválida pero que entrará en su próximo single ('Walking My Way', una brutalidad con epílogo en plan Ray Charles en éxtasis), y sólo colaron un par de covers: 'Tell Me Pretty Baby' del shouter Screamin' Joe Neal (rocanrol a lo Colin James les salió) y el adiós definitivo con el 'Big Boy' de Bill Jennings (un instrumental guitarrístico y afilado que nos evocó al gran Clarence Gatemouth Brown en manos de Los Limboos). Bolazo, estilazo, sonidazo… Que vuelvan pronto.