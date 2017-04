Dos cantautores vascos

El concierto más importante del Basque Fest, ese evento multidisciplinar con el que las instituciones públicas pretenden dinamizar la Semana Santa en Bilbao, lo protagonizó el veterano cantautor transicional y nacionalista (así se definió durante el show) Urko (Jose Antonio Larrañaga Etxabe, San Sebastián, 12 de marzo de 1948). En una Alhóndiga acomodada con sillas, llena y muy veterana, liderando un grupo atento al atril y de mucho fuste y pedigrí (citemos a sus escuderos: José Luis Canal al piano, Anjel Unzu a la guitarra, Rubén Caballero al bajo, Blas Fernández a la batería, e Iñaki Diéguez al acordeón, todos a veces atados en corto al servicio de un chin-pun de plazuela, ¿eh?), Urko condujo una ágil sesión bilingüe (presentaba y explicaba todos los temas también en castellano con la excusa de que había mucha gente de fuera) de 18 canciones en 73 minutos.

Nacionalista a veces con dudas (se las plantea en la canción 'Non nintzen ni / Quién soy yo', y las resuelve concluyendo como dilucidó en la presentación: «Tú eres vasco, tienes un idioma, que es el euskera, y tienes que defenderlo. Y tú tienes una patria, Euskadi»), en el fondo personaje simpático y en la figura una suerte de híbrido entre el oskorriano Natxo de Felipe y el alcalde de Kortezubi Marko (el que presume de que su pueblo tiene el record de la txapela más grande del mundo), Urko osciló entre el afrancesamiento tan del gusto donostiarra (el vals 'Azken txanpa', la algo chanson 'Ume eder bat' con texto de Iparraguirre), la buena solemnidad del cantautor vasco apoyado en su voz (a lo Imanol en 'Amor de gaviotas', con epílogo bossa –«una canción de amor verdaderamente bonita», la definió-, y a lo Gontzal Mendibil la citada 'Quién soy yo', con prolongación swing), y, por la parte postrera, la fiesta recuperadora de la tradición en la estela de lo Oskorri: 'Donostiako hiru damatxo', sobre las guerras napoleónicas y en cuya introducción calificó de 'almirante' al Duque de Wellington, que en realidad guerreaba por tierra; la pintoresca y retro 'Quisera ser alcalde'; el bonito ambiente generado en 'Ixil ixilik' -«el que no cante, 'castigao'», avisó Urko; 'Artillero dale fuego', una pachanguita propia de la serie Pub Ibiltaria; 'Iriyarena / Toro de fuego', «una canción preciosa con un trabalenguas curioso al final», avanzó el propio oficiante.

«Con estos músicos es muy fácil cantar» elogió Urko a sus gregarios. Él condujo un concierto que definió como 'kantaldi', en el que invitó a «cantar, bailar, subiros a las sillas» al gentío, que comenzó un poco eclesial, como litúrgico con no pocos espectadores leyendo las letras del programa repartido y coreándolas , y terminó más animado, como sacando la fiesta a la plaza.

Coppel en el Zear Bide, en un tablado sin luz. / ÓSCAR CUBILLO

Líricamente Urko arrancó aventando la leyenda negra de la conquista de América (con protagonista vasco en el swing inaugural 'Usurbilgo Eliza', el señor Etxebeste jauna), postuló los mandamientos nacionalistas ('Agur Euskal Herriari', «lo que nosotros, los nacionalistas, pensamos de nuestro país, que son siete provincias, cuatro aquí y tres ahí; llevo 40 años cantándola», y así le salió tan transicional), impartió lecciones de euskera (de lo más lucido de la velada le quedó la bastante zíngara 'Lehenengo ikasgaia', «la primera lección, lo básico», cantó cosas costumbristas e irónicas de otra época (logrado el festivo folk transicional sobre 'Pello Joxepe' y el hijo del cura), y reservó sus dos grandes hits para el adiós: 'Guk euskaraz', reconvertido con reggae y tan pulcro que podría sonar en una plausible 'Resacón en Las Vegas 4… Ahora en Euskal Herria', y en el bis, un más sentido y logrado 'Maite, maite maitia', quizá el cénit de una sesión gratuita y multitudinaria de la que no desertó nadie antes de tiempo.

Coppel: madre alemana

Si transicional e institucional sigue aún siendo el icónico donostiarra Urko, pegándose por labrarse un hueco en la escena está el Coppel, cantautor profesional getxotarra mudado hace trece años a Madrid que en el bar Zear Bide de Las Arenas dedicó una canción «a todos los que viven sin amo ni señor». Si no le conocen, no dejen de chequear su Bandcamp, donde está su último álbum oficial, 'Los nobles salvajes'. En 91 minutos a Coppel le dio tiempo a interpretar 18 canciones (tres estaban unidas) solo ante el peligro: sin apenas luz en escena (¿cómo vería los trastes de su guitarra?), colgando una acústica marca Takamine que corría del folk al country y al rock and roll de Chuck Berry, y cantando con una pasión vocal sostenida que se diluye en las grabaciones.

Intenso y sincero, Coppel (este es su segundo apellido, de su madre, alemana) sin necesidad de atril cantó numerosas piezas sobre sí mismo (por ejemplo abrió con la larga odisea de 'Íñigo Coppel viaja a la Edad media (y el rock and roll salva su vida)', donde cita a Sarkozy, el calentamiento global y la bombona de butano como si fuera un yanqui en la corte del Rey Arturo), ofició con cercanía al respetable mayormente atento e incluso fascinado (esa chica que le pidió una canción en inglés al acabar el show en sí), para sus mensajes se inspiró en su propia vida (amores, conciertos…), en lo que ve o lee (esa dramática 'Balal, Abdollah y Maryam', basada en la madre que perdonó al asesino de su hijo justo antes de que fuera ajusticiado en Irán), y también tradujo alguna canción ('A Boy Named Sue',de Johnny Cash, escrita por Shel Silververstein, y retitulada 'Un chico llamado Flor' por Coppel).

Coppel, al que como única pega sólo se nos ocurre cierta fijación antimonárquica, no resultó monótono en ningún aspecto del show: ni en las presentaciones, ni en las letras (es un cuentahistorias que, insistimos, no necesita atril), ni en los variados estilos que arbitró y suministró siempre con solvencia: poso garajero en 'Laura y las desventuras del joven Coppel' (una vivencia que le sucedió en la discoteca Gwendolyne de Algorta, explicó), intenso folk con vibrato en la voz ('Serenata para C.'), el tono oscuro narrativo de Paul Kelly o Danny Champ (la citada 'Balal, Abdollah y Maryam', de lo más destacable de un bolo magnífico), el asimilado espíritu de Bob Dylan ('Blues hablado sobre la propuesta de ley para soltar leones persas en Madrid', con su amigo el televisivo Iñaki López, luego una ragtimer 'La balada de Edu El Rata', después 'Íñigo Coppel viaja al siglo XVII y se une a los piratas de Libertalia', o abriendo el bis 'La balada de Íñigo Coppel'), ripios algo en la estela de Sabina ('Canción protesta contra los cantautores que odian a Paul McCartney'), emulaciones del country de adulterio ('Esto es lo que parece', con armónica en plan el Springsteen del 'Nebraska'), un tango con el que holló la cima de la cita ('Éramos tan jóvenes'; «habla de mis notorias desventuras amorosas; ella tenía 20 años y yo 37; espero que disfrutéis con mi sufrimiento») y el bluegrass del adiós ('La balada de Íñigo Coppel'). Muy pocos artistas (sic) pueden sostener hora y media con semejante intensidad. Viva Coppel (que regresará en junio a Bilbao, con su amigo Gatoperro).