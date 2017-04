Finales de gira

Intenso y caluroso domingo de guitarras con tres grupos finalizando sus respectivas giras en Bilbao. Abrimos la jornada por la mañana en el Satélite T deustoarra, en las sesiones ‘Rabba Rabba Hey!’, a la 1.30, donde se agotaron las entradas para ver a Los Tiki Phantoms, cuatro sujetos con chalecos, corbatas y calaveras que con su rock and roll instrumental pusieron a la peña en danza sudorosa en lo que fue el colofón de su minigira vasca: sábado noche en San Sebastián y domingo por la mañana en Bilbao, pues. Los tíos viven en un volcán de Hawai y tienen unos 200 años, aunque algunas fuentes aseguran que son de Barcelona y llevan doce años y cinco discos.

En 65 minutos dispararon unos 25 instros y, como les robamos la lista de repertorio, sabemos que sonaron títulos tipo ‘Vulcan’, ‘Bala de plata’, ‘Patada trueno’, ‘Locos sobre ruedas’, ‘El pulpo’, ‘El hombre gamba’, ‘Bella de Hamburgo’, ‘Marcha atrás’, ‘Tiki On Me’ (que fue una versión del ‘Take On Me’ A-ha, que se dio cuenta Pato) o ‘Guatiki’ (sic). Su cancionero, de letras desterradas y estilos como el hot rod rock and roll, el surf salado y roñas de garaje, tuvo como influencias obvias a Los Straitjackets y a los primeros Coronas, y a veces dejó notar influjos de los Ventures, Deke Dickerson, Man Or Astroman? o los Beach Boys cruzados con Chuck Berry.

Los Tiki Phantoms, o sea El Bravo (batería Ludwig Clear Vistalite de 1974), El Caníbal (guitarra rítmica, Stratocaster y Mosrite), El Dorado (guitarra Stratocaster) y El Jíbaro (bajo Danelectro Longhorn), no pararon de moverse según tocaban, provocaron al personal (que solo había 15 personas bailando, que las 150 restantes habían ido a comer rabas, acusaron en falso), lograron un record personal cuando subieron a una chica que celebraba cumpleaños a una colchoneta playera y dio tres vueltas al bar sobre las cabezas de la peña («¡la primera vez en doce años que una chica aguanta dos canciones sobre la colchoneta!», nos elogiaron los fantasmas), consiguieron multiplicar el espacio con ‘La Tiki Konga’ (la peña hizo cadenetas como en las verbenas y el que suscribe, al ir a la barra en ese momento, se vio atrapado por la serpiente), y por el final regalaron decenas de caretas de cartón con sus calaveras. Una fiesta, sí.

Jan Akkerman, con gorra de cuero en el 24º Musiketan. / MIKEL MARTÍNEZ DE TRESPUENTES

Jan Akkerman

A las 8 nos acercamos a la décima sesión de las trece dominicales del 24º Musiketan, el ciclo de conciertos en pequeño formato que patrocina EL CORREO. La protagonizaba en solitario el alto guitarrista Jan Akkerman (Ámsterdam, Holanda, 70 años), ex Focus, que se hallaba terminando una gira española de tres días, de viernes a domingo: Santander, Miranda y Bilbao. La Sala BBK en esa jornada de calor no llegó a media entrada, ni a los 200 espectadores, pero todos se mostraron a favor del oficiante: ovaciones rotas y bravos sonaron al final de las 9 largas piezas instrumentales que interpretó en 84 minutos.

Como nos contó en la entrevista previa, Jan gusta de mezclar estilos, de entreverarlos, de fusionarlos. Usando una acústica a volumen muy alto, sentado en el centro de la escena, Akkerman intercaló jazz con folk americano (‘Central Station’), inspirándose en la clásica imaginó alegorías con poso céltico (el segundo, cuando al acabarlo se oyó a alguien decir: «¡cómo se le va la olla!»), cruzó Brasil con más folk (‘No Wonder’), coló un popurrí de Focus, presentó un tema titulado ‘Song For Django’ (dedicado a su influencia Django Reinhardt, con trazos blues y el calificativo de ‘excellent’ proferido por un espectador de la segunda fila cuando se acabó), una versión de Jacques Brel o una pieza que amalgamó fusión, jazz brasileiro y flamenco vía Paco de Lucía (ejecutado de modo percusivo, como si fuera la técnica ‘slap bass’ casi, y que seguro encantó al bajista Marcelo Hormaechea, de Gintonic y Rufus, sentado en el anfiteatro).

Los barbados Monster Truck en el Antzoki. / DANELLO LITTLEBRO

Monster Truck

Cerramos el domingo en el Kafe Antzokia, viendo a los canadienses Monster Truck cerrando su gira europea de cinco semanas cumpliendo tres días por España (Barcelona-Madrid-Bilbao), con éxito de público según la promotora, la bilbaína Noise On Tour. Cuando Jan Akkerman actúa con banda eléctrica, partes de su repertorio se asemejan al que descargaron estos americanos en el Antzoki ante más de 200 aficionados que corearon tribales ooohh-oohhh cuando hizo falta a lo largo de un show de 16 piezas en 75 minutos. Ah, fueron precisamente puntuales para arrancar a las 9.45 y para acabar a las 11. ¡Qué profesionales!

Los cuatro pelanas, los cuatro con barbas, oficiaron corajudos, en plan Airbourne (no solo por el guitarrista con el torso desnudo), y su rock hirviente se asentó sobre los carriles del hard rock clásico (esta vez más cerca de los riffs de Black Sabbath que del órgano de Deep Purple, más aplastado el domingo que cuando les vimos por primera vez en el Festival Azkena de 2014) y del hard rock contemporáneo de tela vaquera (Horisont, luego The Answer en los boogies del bis…).

Aparte del hard rock, los Monster Truck dejaron entreoír bufidos stoner (‘Don’t Tell How To Live’, este es el clip oficial), despegaron hacia la lisergia espacial (‘She’s A Witch / Es una bruja’), se alargaron en pasajes progresivos (algo Free a juicio de Tsustas los de ‘Black Forest’), hollaron terrenos del rock sudista (‘For The People’, con coros a lo Doobie Brothers y Blacksheep coligió Jon), hicieron blues hippioso (‘For The Sun’, que a Pato le evocó a Bad Company), versionaron a James Brown (¡‘I Feel God’ abriendo el bis en plan Five Horse Johnson, con el guitarrista Jeremy Widerman calándose la máscara Tiki Phantom que le prestó Raúl, otro que estuvo en danza desde la mañana!). Vaya, domingo, oigan… Ni que fuera un festival.