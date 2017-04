El show de Shaw

Éxito del concierto de la guitarrista inglesa de blues-rock Joanne Shaw Taylor el jueves en el Azkena bilbaíno, organizado a modo de aperitivo del Mundaka Festival que se celebrará en verano. Hubo bastante gente (superando las 150 personas, mayormente maduras, bastante mixtas y muy apretadas en vanguardia) y numerosos fotógrafos en primera fila (en una ocasión Joanne pidió que si disparaban sin flash sería fabuloso). En general JST superó las expectativas de la peña más exigente, a pesar de las muchas pegas que se le pusieron al bolo (empezando por el sonido, mate; Pato y Jon aseguran que se oía mejor desde el lateral, cerca de los baños, que por cierto era donde estaba su técnico de guitarras) y a la intérprete misma: el Dandy pensó que tenía la voz cogida y no tan brillante como en disco, el que suscribe supuso que la rubia tenía fiebre (pero quizá la cara de sufrimiento que ponía era debido al foco que tenía delante), y la cantante getxotarra Mississippi Blues la vio cansada físicamente de tanta carretera y tanto bolo seguido.

Joanne Shaw Taylor, nacida en 1986, descubierta a los 16 por Dave Stewart de los Eurythmics, y residente actualmente entre Detroit (USA) y Birmingham (UK), arribó presentando su sexto álbum, 'Wild' (16), y dio un bolo de 13 temas en 91 minutos en cuarteto: batería roquero barbado tras una plancha de metacrilato transparente, bajista modernista y exótico con tatuajes en el pecho y rastas a modo de maceta (¡llamado Luigi Casanova!), y un teclista y segundo guitarrista de labor disimulada sobre todo a los marfiles.

El concierto evolucionó hacia arriba, las canciones se sucedieron variadas y muy consumibles por el mercado rock, y Joanne alargaba los punteos de modo progresivo y alcanzando cúlmenes emocionales premiados por aplausos, poniendo gesto de esfuerzo físico, tapándose la cara con la melena rubia, cambiando repetidamente de modelo de guitarra (Telecaster, Les Paul y más) y cantando de modo rasgado a lo Joan Osborne.

JLT fustigó el blues-rock modernista en plan Keziah Jones ('Nothing To Lose'), calcó los acordes y el modo de entonar de Robert Cray ('No Reason To Stay', de lo mejor de su repertorio), agitó el rock a lo Eric Gales ('Jump That Train', muy cañera), se arrimó más al soul entre el mentado Cray y el gran Al Green ('Diamonds In The Dirt'), se adentró en desarrollos guitarrísticos bluseros vía Stevie Ray Vaughan ('Watch 'em Burn', roquerizado), alcanzó la cima de la cita con un blues lento a lo Buddy Guy también reforzado con tramos y destellos SRV ('Time Has Come'), generó torbellinos ('Wanna Be Your Lover'), coló una version post-soulera de David Bowie ('Wild'), su alistó al empuje roquista de Black Country Communion ('Ready To Roll', 'Tied & Bound') y dio un bis bastante boogie ('Goin' Home'). Lo dicho, que acabó el bolo y todo el mundo comentaba que muy bien el show de la Shaw.