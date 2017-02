Los zanquilargos y apuestos Jack Torrey y Page Burkum son hermanos, aunque tienen apellidos distintos. Puramente americanos, les gusta sobre todo el country oscuro previo a 1960 y, apadrinados por J.D. McPherson, han debutado con el disco ‘You’re Dreaming / Estás soñando’. Gracias a él han generado una bola de expectación y les llaman los nuevos Everly Brothers (ya saben, gran influencia de Adamo y del Dúo Dinámico, entre otros miles). Pues con tal vitola llegaron el jueves al Antxiki, o sea la sala superior y más íntima del Kafe Antzokia, donde actuaron en cuarteto (respaldados por contrabajo y batería), mirando al respetable con caras tímidas (delante de ellos tenían a un espectador ilustre y experto: el cántabro Hendrik Röver, líder de Los Deltonos), pues seguramente no estén acostumbrados a recibir tanta atención a tenor de su bagaje de año y medio tocando en el Turf Club de St. Paul, Minnesota.

Portada del disco de The Cactus Blossoms ‘You’re Dreaming'.

Ante una audiencia atenta que de tan solemne parecía no respirar hasta que estallaba en ovaciones al final de las canciones, The Cactus Blossoms (Las Flores de Cactus, esta es su web) interpretaron 21 temas en 91 minutos. Respetuosos con la tradición y fieles al sonido del disco de debut, elevaron al cielo sus voces acarameladas en lentos amorosos o tristes y se tornaron nasales en piezas camperas más puramente country.

Americanos hasta la médula geoespacial (títulos como el inaugural ‘Tennessee Border’ de Hank Williams –con el tracatrá de Johnny Cash-, ‘Down South In New Orleans’ –retromoderna-, o ‘Mississippi’ –un lento que le gustaría a Robert Gordon-), Page, a la guitarra acústica y con cara de mecánico (o como el actor Casey Affleck; aprovechemos un par de líneas para no recomendar la última película dirigida y protagonizada por su hermano Ben: ‘Vivir de noche’, la de mafiosos; ¡y eso que somos fans!), más su brother Jack, a la guitarra eléctrica minimal y punteadora, éste más guapo y con ojos más límpidos, con cara como de compaginar los estudios con el tractor, fueron muy melodramáticos en sus ambientes y entonaciones a lo Conway Twitty, muy sencillos en sus planteamientos como el primer Elvis (pre-1960, recuerden), y supieron sonar actuales, más en plan John Paul Keith que como su padrino J.D. McPherson, e incluso reminiscentes de The Jayhwaks (‘You’re Dreaming’). Pero no todo fue pena y dolor del alma y del corazón, a veces contrastaban con números alegres, por ejemplo la rumba latina ‘Happy Man On A Gloomy Day’.

Y así, observando con tímida prevención al respetable, The Cactus Blossoms se ponían espectrales a lo Wayne Hancock (‘Change Your Ways Or Die (The Buffalo Song)’), mecían con valses (‘Queen Of Them All’, el más fronterizo ‘Adiós María’), remitían a los Everly Bothers (‘Powder Blue’, su calco se ignora si premeditado ‘Stoplight Kisses’ o la despedida definitiva con ‘Traveller’s Paradise’), se animaban en el honky tonk (‘Ups And Downs’) y se restaban trascendencia (‘Uncle Joe’s Bongos’), e intercalaban más versiones, como estas por ellos presentadas: de los Kinks (‘Who’ll Be The Next In Line’), de Waylon Jennings (‘Only Daddy That’ll Wall The Line’, con aire Dave Edmunds), Alton & Jimmy (‘No More Crying The Blues’, de la Sun en los años 50 y que aprendieron de J.D. McPherson) y, previa dedicación a Barack Obama, el ‘Bown Eyed Handsome Man’ «de Chuck Berry vía Buddy Holly», atinó el amigo Tsustas.

Muy buen bolo, muy canónico sin pecar de purista (los hermanos de Minnesota no creen que hayan nacido en la época equivocada), muy litúrgico y con la parroquia muy satisfecha al acabar.