La electrónica de Baldo completa el cartel de conciertos del BBK Live

Basoa, espacio que el Bilbao BBK Live reserva para la electrónica más cuidada de la mano de los mejores Djs mundiales, ya tiene todos los nombres para esta próxima edición de 2017. El éxito del pasado año, primera edición en la que se inauguraba este espacio del festival, marcaba un listón muy alto, sin embargo, el cartel cerrado para este año lo ha superado con creces. Nombres internacionales como Baldo, Honey Soundsystem, Javi Green, Mike Servito y Nicola Cruz se suman al plantel ya anunciado, garantizando así tres días inolvidables de música de baile en uno de los enclaves más especiales del Bilbao BBK Live.

A la vanguardia de la música electrónica nacional, Baldo es amante confeso del sonido de cajas de ritmos Roland. Siempre underground y ajeno a modas, en sus sets fluyen el house, el deep, lo ácido y el tech-club, Chicago y Detroit.

Honey Soundsystem han cambiado la forma de entender la música de baile en San Francisco convirtiéndose en referencia total de la ciudad. Productores, Djs y diseñadores, a estos cuatro les une su amor por los sonidos más atemporales.

Bilbaíno residente en Ibiza, Javi Green se sumergió en la música electrónica a los 14 años. Pachá, Space y Ushuaia, entre muchos clubes imprescindibles más han contado con este joven Dj y productor que combina los sonidos ambientales con los más minimal y orgánicos.

Música de baile, techno o house, no hay estilo que se le resista a Mike Servito. Con unas habilidades para los mixes que rozan la locura, Servito es el amo de la improvisación. Su capacidad de dejarse llevar no la tiene nadie más y es que este Dj sabe cómo empieza su sesión, pero no cómo va a terminar, dando pie a sets perfectos e inolvidables.

Desde Quito llega Nicola Cruz. Este artista busca incluir fuentes de muy distinta naturaleza, abarcando en ella su pasión por los paisajes de su tierra, con sus culturas, rituales y ritmos. Con profundas raíces andinas, Cruz irradia una comprensión íntima de la naturaleza y lo que consigue en sus sets va más allá de hacer música.

