«Aunque las críticas buenas alimentan el ego, no se aprende mucho de ellas»

Jairo Zavala, alias Depedro, madrileño del 73, ex La Vacazul y hoy en día pluriempleado como guitarrista de los americanos Calexico, anda divulgando su cuarto álbum, 'El pasajero' (Warner, 16), de sonidos fronterizos, hispanoamericanos, reverberantes y positivistas. Nos cuenta el manager, Javi Vacas: «Su comienzo de año está siendo cañero. Ha agotado en Pontevedra, y también en La Riviera de Madrid, metiendo 2.000 personas por primera vez. Ha actuado en Escocia con Calexico y la semana pasada anduvo por Brasil con Depedro. ¡Casi nada!».

En septiembre pasado, cuando salió 'El pasajero', ya actuó en solitario en Bilbao, agotando las entradas en el Satélite T, donde Jairo mostró su faceta de cantor seguro, simpático, sincero, sano y sanador. Consiguió la comunión con el respetable mixto y prometió volver con banda. Mañana será el día, en el Kafe Antzokia (22 h, 15-18 €), en formato quinteto. Antes de la cita quizá mística y seguro que coreada, Jairo nos atiende recién llegado de Sao Paulo.

Tienes hijos… ¿No les echas tanto de menos cuando sales de gira que has pensado en dejar este oficio? «He estado tanto tiempo ausente», cantas en el nuevo disco…

Tengo tres. Esta es la parte dura. Pero todo consiste en dar calidad al tiempo que estás en casa. Mi familia sabe cómo es mi oficio y me apoya. Está claro que ellos salen de viaje conmigo. Este camino es conjunto.

Sigues siendo guitarrista de los famosos Calexico, de Arizona, y también giras con ellos.

No duran más de tres semanas. Todos tenemos familias y hemos establecido ese límite. A partir de ahí empiezan los comportamientos bipolares.

¿Es distinto girar con un grupo americano u otro español?

Es lo mismo, excepto que aquí se viaja sólo los fines de semana. La extensión del territorio en América es tan grande que, excepto alguna ocasión, se suelen organizar giras de un par de semanas como mínimo. Las reacciones del público y los medios dependen de cada banda y tenemos la fortuna, tanto con Depedro como con Calexico, que el cariño que nos muestra el público es siempre sincero y generoso.

En septiembre presentaste 'El pasajero’ en solitario en Bilbao. Diste tres bolos en una tarde: en Radio Euskadi, en el FNAC y en el Satélite T, éste de pago y con entradas agotadas. ¿Fue una jornada más agotadora de lo normal en tu profesión?

Fue un día bonito e intenso, pero pregúntale a un obrero si la jornada es agotadora. No me puedo quejar en absoluto.

Jairo Zabala, alias Depedro, rastas y patillas de hacha, en el Satélite T. / DANELLO LITTLEBRO

En el Satélite T había mayoría femenina.

Me encanta que el lado más empático e inteligente de nuestra sociedad se apunte a los conciertos de Depedro.

Titulamos 'Sano y sanador' la reseña de ese concierto. Sano, lo eres, y sanador… ¿en qué sentido lo son tus canciones?

Creo que la música tiene la obligación de prestar un servicio, ya sea espiritual, energético, de transporte personal, de hacer compañía, de animar, de inspirar… Lucho por conseguir transmitir de una manera honesta alguna de estas sensaciones.

En el nuevo disco cantas a 'La panamericana', una carretera que surca el continente desde Alaska a Tierra del Fuego, o al revés. ¿La has recorrido?

La he recorrido, pero no entera sino por partes. Recuerdo una ocasión, viajando desde Lima a Arequipa, que el autobús se averió en una parte bastante desértica del trayecto. Nadie se alarmó. El conductor se puso manos a la obra y a las cinco horas estaba arreglado y proseguimos nuestro viaje. Por un momento pensé que íbamos a pasar momentos difíciles, pero una vez más llegué a mi destino.

También cantas al 'D.F.' de México, alias 'El defectuoso'. ¿Has sentido miedo en México, por la inseguridad? Por ejemplo, el secuestro exprés del grupo guipuzcoano Delorean, o el secuestro y asesinato de la getxotarra María Galaz, la ejecutiva de IBM.

No he vivido ninguna experiencia difícil en México y nunca he tenido miedo. Por ejemplo he sentido más peligro en Austin, Texas, presenciando una pelea en la que varios de los participantes estaban armados.

¡Igual que en la película 'Comanchería'! Jairo, ¿qué sientes cuando lees cosas sobre ti como «el siempre sublime Depedro»?

Me da la risa. Tú me conoces y uno lo hace lo mejor que puede. Aunque las críticas buenas o demasiado buenas alimentan el ego, no se aprende mucho de ellas.

¿Por qué nuestros lectores deben acudir a tu concierto del Antzoki?

Porque va a ser un concierto especial. Llevo una banda que se siente cómoda, con músicos que no es que toquen bien, sino que se dejan el alma cada noche en el escenario: David Carrasco, Héctor Rojo, Kike Fuentes y Javier Gómez.