Sabina repetirá concierto en el BEC

El cantautor Joaquín Sabina ha vendido más de 100.000 entradas de los primeros conciertos confirmados de la gira de presentación de 'Lo Niego Todo', el nuevo disco que llegará a las tiendas en marzo, con el que recalará en Barakaldo el 7 de octubre. Tal ha sido el éxito que el cantautor ha tenido en tierras vizcaínas, que la caravana de Sabina dormirá esa noche aquí para volver a tocar el día 8 en las instalaciones del BEC.

Asimismo, Sabina ha confirmado que el arranque de la gira será el próximo 9 de junio en Úbeda, haciendo un guiño a su ciudad. Además, han avanzado nuevas fechas. Tocará en Valencia (4 de julio), Murcia (14 de julio), A Coruña (22 de julio), Marbella (1 de agosto, Starlite Festival), Jerez (1 de septiembre) y Alicante (23 de septiembre). El artista también recorrerá América y tocará en París y Londres.

La gira recorrerá las principales ciudades de nuestro país, arrancando en los primeros días de junio en Sevilla y prolongándose hasta mediados de octubre (con fechas previamente confirmadas en el WiZink Center (Palacio de Deportes) de Madrid el 21 de junio, el Palau Sant Jordi de Barcelona el 28 de junio, y el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza el 11 de octubre son otras de las citas ya confirmadas). A estas nuevas ciudades se unirán nuevas fechas en las próximas semanas.

Las entradas para estos nuevos conciertos estarán disponibles con una preventa exclusiva de 48 horas a partir del 7 de febrero en las webs oficiales www.jsabina.com y www.loniegotodo.com, únicos portales autorizados y que garantizan el precio oficial de la entrada. Todos los asientos a partir de 38 euros.

A partir del 10 de Febrero las entradas también estarán disponibles en El Corte Inglés, Ticketmaster y Marcaentradas. La gira 'Lo Niego Todo' esta organizada por Riff Producciones, Get In, y The Project en acuerdo con Berry Producciones.